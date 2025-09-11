Patru bărbați din Chișinău și Comrat au fost condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana
Patru bărbați au fost condamnați până la 11 ani de închisoare pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Dosarul a fost trimis în judecată în 2018 de procurorii din cadrul Procuraturaturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), se arată în comunicatului de presă emis de oamenii legii.
Conform PCCOCS, cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior condamnați, inclusiv, pentru trafic de droguri. Unul din aceștia își ispășea pedeapsa în penitenciarul din Cahul, în timp ce coordona activitatea de trafic de droguri a altor doi bărbați de la libertate, după ce inițial primea informația necesară de la cel de-al patrulea învinuit aflat în libertate. În așa mod, aceștia puneau în vânzare droguri în proporții deosebit de mari în țară, scrie sursa citată.
„Aceștia au fost deconspirați, cu prima reținere a membrilor acestui grup în februarie 2018 și ultima în noiembrie a aceluiași an (în cadrul perchezițiilor fiind ridicat și telefonul mobil interzis în penitenciar al învinuitului care deja era deținut în Cahul), în decembrie dosarul penale fiind trimis în judecată de procurorii PCCOCS. Odată cu pronunțarea acestei sentințe, cei patru sunt prezumați nevinovați până la rămânerea ei definitivă, potrivit legii”, se arată în comunicatul de presă.