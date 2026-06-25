Patru ani de închisoare pentru un fost polițist acuzat de tortură și tentativă de mușamalizare. Acesta a fost anunțat în căutare

Un fost subofițer superior al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru săvârșirea infracțiunii de tortură, a anunțat joi, 25 iunie, Procuratura Generală (PG). Aceasta a mai fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 6 ani.

Potrivit comunicatului, în seara zilei de 9 aprilie 2022, subofițerul, împreună cu un alt polițist, au intervenit la un apel de urgență privind un conflict produs într-un bloc locativ din municipiul Chișinău.

„În timpul intervenției, între inculpat și persoana vătămată a izbucnit un conflict verbal, iar inculpatul a aplicat împotriva acesteia gaz lacrimogen din dotare, fără respectarea condițiilor legale privind avertizarea și utilizarea mijloacelor speciale. În urma acțiunilor sale a fost afectată și soția victimei, care se afla în apropiere și nu prezenta niciun pericol”, a precizat PG.

Ulterior, bărbatul a fost încătușat și escortat la automobilul de serviciu, fiind urcat forțat pe bancheta din spate, în urma căruia s-ar fi lovit în regiunea frunții. Inculpatul a lăsat victima încătușată în interiorul vehiculului, cu geamurile și ușile închise, pornind sistemul de încălzire la intensitate maximă.

„Atât bărbatul încuiat în mașină, cât și soția acestuia care se afla afară, au solicitat în repetate rânduri deschiderea ușilor și aerisirea vehiculului, invocând dificultăți de respirație, însă solicitările lor au fost ignorate. Potrivit declarațiilor părții vătămate, acesta a început să simtă o usturime pe față imediat după ce a fost încuiat. Din cauza că mâinile i-au fost încătușate a început să lovească cu capul în ușă pentru a atrage atenția și pentru fi descuiat automobilul.”

De asemenea, potrivit declarațiilor victimei, după conducerea acestuia la inspectoratul de poliție, fostul subofițer i-ar fi comunicat că cunoaște persoana cu care aceasta intrase în conflict, iar ulterior i-ar fi solicitat suma de 4 000 de euro pentru a mușamaliza cazul.

Pe parcursul urmăririi penale și al examinării cauzei în instanță, inculpatul nu și-a recunoscut vina, susținând că a acționat în conformitate cu prevederile legale. Acesta nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, fiind anunțat în căutare.

PG a menționat că sentința nu este definitivă și poate fi contestată în condițiile legii.