Parlamentul de legislatura a XI-a a armonizat peste 100 de prevederi ale legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.

Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE. În cei patru ani de activitate, Parlamentul de legislatura a XI-a a armonizat mai multe prevederi ale legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, care se referă la achizițiile publice, piața de publicitate, energia electrică, protecția consumatorilor și a datelor cu caracter personal etc.

„Au fost introduse în legislația națională mai multe clauze de armonizare care vizează cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete, facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe, siguranța infrastructurii rutiere sau siguranța cibernetică. Parlamentul a mai aprobat unele modificări legislative care au drept scop reglementarea tarifelor de roaming cu statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, a fost adoptată inițiativa legislativă privind libera circulație și ședere pe teritoriul R. Moldova a cetățenilor Uniunii Europene și a membrilor de familie ai acestora”, potrivit unui comunicat al Parlamentului.

Cele mai multe proiecte de armonizare a legislației R. Moldova cu legislația Uniunii Europene au fost examinate de Comisia politică externă și integrare europeană, Comisia economie, buget și finanțe, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, Comisia juridică, numiri și imunități și Comisia agricultură și industrie alimentară.

R. Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană în anul 2014, acesta întrând în vigoare la 1 iulie 2016. La 3 martie 2022 a fost semnată cererea de aderare a țării noastre la UE, iar pe 23 iunie în același an, R. Moldova a obținut statutul de țară candidată. Ulterior, la data de 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare a țării noastre la UE.

La 25 iunie 2024, Uniunea Europeană a organizat prima conferință interguvernamentală cu R. Moldova, marcând deschiderea oficială a negocierilor de aderare. La 4 iulie 2025, la Chișinău a avut loc primul Summit UE – Republica Moldova, evidențiind importanța strategică a viitorului R. Moldova în cadrul UE.