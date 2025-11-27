Parlamentul a adoptat rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Au fost redistribuite resurse pentru acordarea compensațiilor la energie electrică 

Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale, se arată într-un comunicat.

Conform Legislativului, comparativ cu bugetul de stat aprobat la început de an, veniturile acestuia s-au majorat cu 4,3 miliarde lei, de la 71,5 la 75,8 miliarde lei. Cheltuielile au fost stabilite la 94 miliarde lei. Astfel, deficitul bugetar va constitui 18,2 miliarde de lei, ceea ce constituie 5,2 % din PIB.

Autoritățile menționează că au crescut cheltuielile, pentru că se prevăd unele majorări de alocații.

„De exemplu, către bugetul asigurărilor sociale au fost transferate 824,9 milioane de lei, dintre care 463,5 milioane pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară. Alte 232 de milioane de lei sunt destinate pentru acordarea compensațiilor la energie electrică. De asemenea, încă 15 milioane de lei au fost alocate pentru compensarea cheltuielilor de transport ale persoanelor cu dizabilități. În total, pentru pensii, indemnizații și alte plăți pentru familii și persoane vulnerabile au fost alocate 361,4 milioane de lei”, a precizat Parlamentul.

Documentul mai prevede majorarea cu peste un miliard de lei a cheltuielilor de personal în cadrul instituțiilor finanțate din bugetul de stat. Transferurile cu destinație generală către autoritățile publice locale de nivelul întâi au fost majorate cu 147 558,1 mii de lei.

„Acest lucru este necesar pentru a compensa costurile aferente acordării sporului pentru consolidarea capacităților manageriale, în mărime de 50 % din salariul de bază, destinat primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale.”

Totodată, s-a propus majorarea fondului de amalgamare voluntară a localităților cu alte 4,7 milioane de lei.

Pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea instituțiilor publice de învățământ la autogestiune au fost alocate suplimentar 58,7 milioane de lei.

Documentul mai propune și reducerea unor cheltuieli, reieșind din nivelul de executare a cheltuielilor bugetare. De exemplu, alocațiile pentru deservirea datoriei de stat s-au redus cu 416,2 milioane de lei, iar cele pentru atenuarea riscurilor bugetare – cu 400 de milioane de lei.

Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi, deputații au votat în a doua lectură modificări la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025. Documentul prevede majorarea atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor cu câte aproximativ 903,33 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, estimările cheltuielilor anuale necesare au fost efectuate reieșind din executarea înregistrată în perioada ianuarie – septembrie a anului 2025 și scontarea necesarului de mijloace financiare pentru plata prestațiilor sociale până la sfârșitul acestui an.

Respectiv, vor fi alocate resurse suplimentare pentru protecția persoanelor în etate, a familiilor și copiilor, a șomerilor și a persoanelor cu dizabilități.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.