„Pactul Verde European – Să trecem la Fapte!” – Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova marchează Săptămâna Verde Europeană 2022

Începând cu 30 mai 2022, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează campania Săptămânii Verzi Europene 2022 sub genericul „Pactul Verde European – Să trecem la Fapte!”.

Pe parcursul Săptămânii Verzi Europene, în perioada 30 mai – 5 iunie 2022, o campanie de informare va evidenția importanța mediului înconjurător și va inspira copiii, tineretul și publicul larg să facă schimbări pentru un viitor sustenabil.

Pe parcursul campaniei vor fi organizate conferințe de presă, flashmob-uri, activități de sensibilizare, evenimente publice și lansări de proiecte tematice, expoziții și un concert în aer liber. Totodată, vor fi publicate și difuzate istorii de succes, reportaje, seturi de caricaturi și vizualuri, care vor prezenta cele mai bune practici privind reducerea poluării și promovarea dezvoltării economice verzi. Campania se va încheia cu marcarea Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie.

„În acest an, obiectivul de bază al dialogului nostru este să continuăm eforturile privind strategia de creștere verde și transformare a Uniunii Europene și să ne concentrăm pe trei aspecte importante: economia circulară, zero poluare și biodiversitatea. Aici, în Republica Moldova, misiunea noastră de protejare a mediului înregistrează progrese datorită eforturilor conjugate ale autorităților publice, comunității de afaceri și societății civile. Profit de această ocazie, în special în acest An European al Tineretului pentru a vă încuraja, dragi tineri, să deveniți forțe motrice ale schimbării, să fiți un exemplu și model al modului de viață sustenabil. Avem deplină încredere în angajamentul pe care vi-l asumați pentru o Moldovă mai prosperă și mai verde”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Genericul din acest an al Săptămânii Verzi Europene – „Pactul Verde European – Să trecem la Fapte!” – vine să promoveze oportunități pentru factorii de decizie în a reflecta atât asupra muncii depuse, cât și asupra măsurilor urgente pentru un viitor durabil. În același timp, obiectivul este de a crește gradul de conștientizare cu privire la politicile de mediu ale UE în perioadele de criză, luând considerare trei aspecte importante ale transformării: economia circulară, poluare zero și biodiversitate.

Publicitate

Ziua Mondială a Mediului este marcată începând cu 5 iunie 1974 și are drept scop mobilizarea guvernele, mediului de afaceri, celebrităților și cetățenilor să ia măsuri pentru protejarea planetei noastre.

UE este lider global în protecția mediului. Mediul reprezintă, de asemenea, unul dintre domeniile cheie ale sprijinului UE în Republica Moldova. În ultimii ani au fost întreprinse o serie de măsuri în vederea punerii în aplicare a legislației și a documentelor de politici relevante în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere UE – Republica Moldova (AA).

UE a susținut Republica Moldova în deblocarea oportunităților pentru o creștere mai ecologică, îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a infrastructurii de apă, păstrarea biodiversității, gestionarea pădurilor și a ecosistemelor în mod durabil și să-și îmbunătățească sistemele de gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului. Aceste eforturi au fost susținute prin intermediul proiectelor regionale EU4Environment, EU4Climate și Convenția Primarilor, precum și prin inițiative în cadrul unor proiecte specifice de mediu și de eficiență energetică.

Pentru a urmări activitățile în cadrul Săptămânii Verzi ale UE 2022, accesați:

European Union in the Republic of Moldova

Site-ul Delegației UE în R. Moldova

Publicitate