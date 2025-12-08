Pacienții vor beneficia de noi medicamente compensate de la începutul anului viitor

Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, se arată într-un comunicat de la Ministerul Sănătății.

Astfel, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate va fi completată cu un nou preparat ce conține combinația Sitagliptinum + Metforminum, compensat parțial.

„Acest tratament ajută la controlul nivelului glicemiei și la reducerea riscului de complicații. Se estimează că aproximativ 8000 de pacienți vor beneficia de acest medicament”, precizează Ministerul.

Pentru pacienții cu hipertensiune arterială va fi compensat un nou preparat combinat ce conține Valsartanum (160 mg) + Hydrochlorothiazidum (12,5 mg).

„Această combinație va contribui la respectarea tratamentului și la un control mai eficient al tensiunii arteriale. Pacienții vor avea acces gratuit la două denumiri comerciale.”

De asemenea, pe lista preparatelor compensate a fost adăugat Apixabanum, disponibil în doze de 2,5 mg și 5 mg, compensat parțial.

„Acest anticoagulant modern este utilizat pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge, fiind recomandat persoanelor care urmează să fie supuse intervențiilor chirurgicale de protezare a șoldului sau a genunchiului, pacienților cu fibrilație atrială, dar și celor cu tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară”, a mai adăugat instituția.

Anual, aproximativ 1600 de persoane vor beneficia de acest tratament, pentru care vor fi alocate în jur de 4,7 milioane de lei din fondurile de asigurare medicală obligatorie.