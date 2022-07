OSINT: Rusia pare să fi pregătit morminte pentru soldații executați din Olenovka cu o săptămână înainte de explozie

Cercetătorii independenți OSINT (Open Source Intelligence – informaţii rezultate din analiza surselor deschise, publice) au efectuat analiza imaginilor satelit publicate pe rețeaua teritoriului coloniei Olenovskaya, unde au fost executați peste 50 de prizonieri de război, informează Unian.

Astfel, cercetătorul OSINT Alexander Oliver, referindu-se la un videoclip analizat de fondatorul Bellingcat, a observat în imagini morminte proaspete săpate, probabil, înainte de explozie, în apropierea peretelui de nord al coloniei.

Imaginile din 18 mai arată că prizonierii erau fost găzduiți în blocul principal de celule, departe de clădirea prăbușită, care pare să fie în afara perimetrului interior.

Mormintele au fost săpate cu o săptămână înainte de explozie. „Dacă acestea se adeveresc a fi morminte, atunci aceasta este o dovadă suplimentară că ceea ce s-a întâmplat la Olenovka a fost o crimă de război rusească pre-planificată”, a scris Oliver.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.



The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ