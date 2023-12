Oficialii UE au convenit, în premieră, asupra unei legislaţii pentru reglementarea inteligenţei artificiale

Oficialii Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu asupra unei legislaţii la nivel global care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale, notează BBC. Parlamentul European va vota propunerile de lege privind IA la începutul anului viitor, dar orice legislație nu va intra în vigoare cel puțin până în 2025.

Propunerile includ garanții privind utilizarea IA în cadrul UE, precum și limitări privind adoptarea acesteia de către agențiile de aplicare a legii. Consumatorii ar avea dreptul de a depune plângeri și ar putea fi aplicate amenzi în caz de încălcare.

Comisarul european Thierry Breton a calificat aceste planuri drept „istorice”, afirmând că stabilesc „reguli clare pentru utilizarea inteligenței artificiale”. Acesta a adăugat că este „mult mai mult decât un manual de reguli, este o rampă de lansare pentru ca întreprinderile nou înființate și cercetătorii din UE să conducă cursa globală a inteligenței artificiale”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că legea privind IA va contribui la dezvoltarea unei tehnologii care să nu amenințe siguranța și drepturile oamenilor. Într-o postare pe platforma X, ea a afirmat că este vorba despre un „cadru juridic unic pentru dezvoltarea IA în care puteți avea încredere”.

The 🇪🇺 AI Act is a global first.



A unique legal framework for the development of AI you can trust.



And for the safety and fundamental rights of people and businesses.



A commitment we took in our political guidelines – and we delivered.



I welcome today's political agreement.