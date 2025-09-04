Oficial, moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite

Începând de joi, 4 septembrie, intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind anularea reciprocă a regimului de vize, anunță într-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Documentul a fost semnat pe 4 august, la Abu Dhabi de către ministrul Mihai Popșoi și omologul său, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.

Astfel, în baza Memorandumului, cetățenii R. Moldova vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice în decursul a 180 de zile calendaristice.