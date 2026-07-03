Oameni Cristina Mocanu, absolventa din Giurgiulești cu 10 pe linie la bacalaureat: „Rezultatul acesta îți deschide foarte multe uși”

Cristina Mocanu se numără printre cei 85 de absolvenți din R. Moldova care în acest an au obținut nota 10 la toate examenele de bacalaureat. Tânăra din satul Giurgiulești, raionul Cahul, spune că nici măcar ea nu se aștepta la un asemenea rezultat.

Am întrebat-o pe Cristina cum a primit vestea. Tânăra spune că în noaptea publicării rezultatelor a dormit puțin, mai deloc. Verifica încontinuu site-ul Ministerului Educației, dar acesta nu funcționa, fiind, probabil, suprasolicitat.

„Am încercat la miezul nopții, dar site-ul nu funcționa. M-am trezit pe la 3 noaptea și iar nu mergea site-ul. Am dormit puțin, mă trezeam și verificam nerăbdătoare din nou. Doar pe la 5:30 am reușit să aflu rezultatele”, relatează Cristina.

Deși spera la note maxime la chimie și limba engleză, surpriza cea mai mare a fost nota 10 la limba și literatura română.

„La română mă așteptam cel mai puțin să primesc 10. Am fost surprinsă. La istorie credeam că voi lua un 9. Mă bucur enorm că am luat doar note de 10. Este o oportunitate foarte mare și cred că îți deschide multe drumuri spre facultățile la care îți dorești să ajungi”, explică Cristina, precizând că pentru ea performanța reprezintă și o încununare a eforturilor depuse în cei 12 ani de studii.

Despre examene și educație

„Este și o mândrie și o bucurie. Până la urmă, acesta este rezultatul muncii mele. Înțeleg că muncind, atingi performanțe. Cred că e o regulă a vieții”, consideră tânăra.

Deși a obținut nota maximă la limba română, Cristina spune că examenul i-a dat unele emoții.

„Tema eseului nu a fost grea. Era despre demnitate, iubire și autocunoaștere. Dificultatea a fost că eseul era structurat, iar eu mă așteptam la unul argumentativ. În plus, m-am grăbit la redactare.”

Își amintește și de un item care i-a dat bătăi de cap.

„Era un sinonim pentru cuvântul «poruncitor». După examen mi-am dat seama care era răspunsul corect. Totuși, am primit două puncte din trei.”

Referindu-se la nemulțumirile provocate de examenul la matematică, Cristina spune că a fost impresionată de solidaritatea elevilor.

„M-a bucurat să văd că au fost uniți și că și-au exprimat punctul de vedere. În același timp, mi-a părut rău pentru cei care au considerat că examenul a fost prea dificil.”

România, prima opțiune

Absolventa spune că își dorește să-și continue studiile în România, deși încă nu a ales universitatea.

„M-am orientat mai mult spre domeniu decât spre o facultate anume. Economia mă atrage cel mai mult”, spune ea, motivând că ar fi o alegere cu rost. Mai spune că anterior s-a gândit și la drept, dar a renunțat la idee.

„De ce? Pentru că mi se pare mai greu să găsești un loc de muncă stabil. În domeniul respectiv și concurența este foarte mare”, argumentează Cristina, punctând că a luat în calcul și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

„M-am documentat despre influențele inteligenței artificiale. Totuși, nu cred că aceasta ar putea înlocui vreodată gândirea unui om. Poate prelua multe activități repetitive, dar nu și capacitatea noastră de a judeca. Oricum, omul care gândește, analizează, visează, insistă, izbutește e de neînlocuit”, spune absolventa cu nota 10 pe linie.

Giurgiulești – satul din sufletul Cristinei

Dintre toate amintirile din copilărie și adolescență, cele mai dragi îi sunt episoadele despre viața din satul său.

„Cred că o să iau cu mine foarte multe amintiri. În primul rând, faptul că am crescut într-un sat atât de frumos. Apoi, anii de școală, colegii, profesorii și toate întâmplările pe care le-am trăit împreună”, spune Cristina, punctând că viața la sat are un farmec aparte. „Oamenii sunt mai apropiați de natură și de tradiții. Comunitatea este mai unită, iar lumea se cunoaște între ea. Există o apropiere pe care o simți mult mai puternic.”

Ca orice copil crescut la țară, Cristina a muncit alături de familie: „Aveam grijă de animale, de grădină, de plante. Nu era ceva foarte complicat, dar astfel de activități te formează, te pregătesc pentru viața de viitor.”

Cristina le este profund recunoscătoare părinților săi, care au primit vestea rezultatelor cu mai multă bucurie decât ea: „Ei s-au bucurat chiar mai tare decât mine.”

„Le mulțumesc din suflet pentru că m-au susținut mereu. Au fost alături de mine atât material, cât și moral. Mi-au dat sfaturi și m-au încurajat în permanență. Știu că nu le este simplu întotdeauna să facă față la muncă, dar și să aibă grijă exemplară de noi, cei trei copii din familie. Fiecare dintre noi avem multe de învățat de la părinții noștri”, spune Cristina cu multă recunoștință.

De ce nu-și vede viitorul în R. Moldova?

Întrebată dacă ar putea renunța la planurile de a studia peste hotare, Cristina răspunde sincer că nu a luat în calcul această posibilitate.

„Nu mă atrage, deocamdată, nicio instituție de învățământ din R. Moldova. Am participat la multe evenimente de orientare profesională, dar nu mi-au trezit interesul.”

Totuși, spune că își dorește ca R. Moldova să continue schimbările începute.

„Cred că este important să fie respectată legea, să fie combătută corupția și să continue parcursul european. Consider că lucrurile merg într-o direcție bună și doar astfel am putea deveni parte a unei lumi mai bune, mai fericite.”

Vacanță, cărți și călătorii

După bacalaureat, Cristina își propune să se bucure cât mai frumos de vacanță înainte de admiterea la facultate. În timpul liber citește literatură, în special universală, urmărește filme și seriale, iar distracția înseamnă ieșiri în natură, călătorii și timp petrecut cu familia și cu prietenii.

Promoția lor a decis să renunțe la tradiționalul bal de absolvire și să organizeze, în schimb, o excursie în România. „Vom merge la munte sau la mare, dar eu aș prefera marea.”

Cristina s-a adresat viitorilor liceeni cu un mesaj de final: „Liceul Teoretic «Mihail Sadoveanu» din Giurgiulești este o instituție foarte potrivită pentru tineri. Aici fiecare are posibilitatea să-și găsească și să-și dezvolte vocațiile. Îi așteptăm cu drag pe viitorii liceeni.”

La sesiunea de bacalaureat din 2026 au fost admiși 18 437 de candidați, dintre care 11 887 – din rândul liceenilor. 90,76 % dintre absolvenții de liceu au promovat examenul din prima încercare. Un număr record de 85 de absolvenți din 41 de licee au obținut nota 10 pe linie.