O nouă rachetă lansată de Iran a ajuns în spațiul aerian al Turciei. Reprezentanții Ministerului Apărării de la Ankara a anunțat că racheta a fost interceptată și neutralizată de către sistemele de apărare aeriană ale NATO, relatează Reuters.

O rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian turc înainte de a fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării din Turcia.

Acesta este al patrulea incident de acest gen de la începutul războiului din Iran, după trei interceptări anterioare efectuate de sistemele NATO la începutul acestei luni, care au determinat Ankara să protesteze și să avertizeze Teheranul.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralization of ballistic munition.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/V1eqS7JM1w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026

Reprezentanții Ministerului au declarat că toate măsurile necesare sunt luate „în mod decisiv și fără ezitare” împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al Turciei.