„O mișcare grandioasă de PR. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau.” Reacția fostei prim-ministre a Ucrainei, Iulia Timoșenko, privind perchezițiile dintr-un dosar de corupție

Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko a confirmat informațiile din presa ucraineană privind perchezițiile care au avut loc la partidul pe care îl conduce, „Batkivșcina”. Timoșenko a scris că perchezițiile au „durat toată noaptea” și că acțiunile oamenilor legii din Ucraina sunt „o mișcare grandioasă de PR. Nu au găsit nimic, așa că mi-au luat pur și simplu telefoanele de serviciu, documentele parlamentare și economiile personale”.

Anterior, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că este instrumentată o cauză penală privind fapte de corupție, fără să ofere nume. Sursele Ukrainska Pravda au menționat că este vizată fosta prim-ministră a Ucrainei și că aceasta r fi oferit mită unor deputați pentru a vota „pentru” sau „împotriva” anumitor proiecte de lege.

„Peste treizeci de bărbați înarmați până în dinți, fără a prezenta niciun document, au ocupat clădirea și au luat angajați ostatici. (…) Doar declarații publice zgomotoase pe internet, fără nicio dovadă. Percheziția este o mișcare grandioasă de PR. Nu au găsit nimic, așa că mi-au luat pur și simplu telefoanele de serviciu, documentele parlamentare și economiile personale, informații despre care se reflectă pe deplin în declarația oficială. Resping categoric toate acuzațiile absurde. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau. Și cineva a decis să înceapă o epurare a concurenților. Acesta nu este primul ordin politic împotriva mea. Persecuția și teroarea au fost viața mea de zi cu zi timp de mulți ani. Nu mi-a fost frică de nimic de mult timp, pentru că știu că sunt sincer cu mine însumi, cu oamenii și cu Ucraina. Nimeni nu mă poate înfrânge sau opri. Și de data aceasta vom dovedi din nou adevărul”, a scris Timoșenko.

Publicația Obozrevatel susține că în dosar este implicat și liderul partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, conform Meduza.

Ukrainska Pravda relatează că în iulie 2025 partidul Iuliei Timoșenko a votat aproape în unanimitate „pentru” proiectul de lege privind eliminarea independenței NABU și Procuraturii Anticorupție Specializată (SAP). Ulterior, ea a fost una dintre puținele deputate care nu au votat pentru restabilirea competențelor instituțiilor anticorupție.

Faptele anchetate de procurorii anticorupție ucraineni prevăd pedepse de la amendă până la patru ani de închisoare.

„NABU și SAP au documentat faptele prin care liderul uneia dintre partidele parlamentare ale Radei Supreme a Ucrainei a oferit avantaje necuvenite mai multor deputați, membri ai unor partide pe care nu le conduce, în schimbul votului «pentru» sau «împotriva» unor proiecte de lege concrete”, se arată în mesajul publicat de NABU.

Dosare de corupție în Ucraina

În noiembrie 2025, deputații ucraineni au votat pentru demiterea ministrului Justiției, Herman Galușcenko și a ministrei Energiei, Svitlana Grinciuk, vizați într-un dosar de corupție.

În urma scandalului de corupție care a implicat compania ucraineană Energoatom și pe omul de afaceri Timur Mindich, un apropiat al președintelui ucrainean Zelenski, în cadrul căruia a fost percheziționată locuința lui Galușcenko pe 10 noiembrie, ambii miniștri au fost suspendați din funcție.

Pe 12 noiembrie, Volodimir Zelenski a anunțat că Galușcenko și Hrinciuk „nu își mai pot ocupa funcțiile”. Rada Supremă intenționa să voteze demiterea miniștrilor pe 18 noiembrie, dar ședința a fost întreruptă de mai mulți parlamentari care au blocat tribuna, cerând „decizii reale și demiterea întregului Guvern”. Fracțiunea Solidarității Europene a declarat că nu va vota pentru demiterea lui Galușcenko și Grinciuk până când demisia întregului guvern nu va fi inclusă pe ordinea de zi.

La fel, în luna noiembrie a anului 2025, Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de NABU la sediul său.

Ukrainska Pravda a relatat, citând sursele sale, că anchetatorii ucraineni îl numesc pe Andrii Ermak „Ali Baba”.

Procurorul șef anticorupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.