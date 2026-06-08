O mașină cu cinci persoane a fost lovită de tren. CFM înregistrează „o creștere alarmantă” de accidente feroviare

Un automobil în care se aflau cinci persoane, dintre care trei minori, a intrat în fața unei locomotive. În urma impactului, nimeni nu a fost rănit, însă atât mașina, cât și locomotiva „au fost semnificativ deteriorate”. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a anunțat despre accidentul feroviar produs pe 8 iunie și a atenționat că, de la începutul anului, se înregistrează „o creștere alarmantă” a numărului de incidente și accidente pe căile ferate din țară.

Accidentul s-a produs pe 6 iunie, la trecerea la nivel cu calea ferată de la kilometrul 97, pe sectorul Cimișlia–Zloți. Este al doisprezecelea accident feroviar înregistrat de la începutul anului 2026. Prin comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost raportate 10 astfel de incidente, potrivit Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

„În contextul intensificării traficului feroviar și al majorării vitezei trenurilor pe sectoarele reabilitate, CFM reamintește că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Din cauza distanței mari, necesare pentru frânare, mecanicii de locomotivă nu pot opri instantaneu trenul și, în consecință, nu pot preveni întotdeauna producerea accidentelor în situația apariției neașteptate a unor persoane, vehicule sau alte obstacole pe linie”, se menționează în apelul instituției.

CFM solicită tuturor șoferilor „să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată”, amintind o serie de reguli:

• Traversarea căii ferate se va efectua exclusiv prin locurile special amenajate și semnalizate;

• Este interzisă trecerea peste linii în fața trenurilor aflate în mișcare sau staționate;

• Nu se admite aflarea, deplasarea sau staționarea pe liniile de cale ferată ori în zona de siguranță a acestora;

• Conducătorii auto sunt obligați să respecte indicatoarele și semnalele de la trecerile la nivel cu calea ferată;

• Părinții și cadrele didactice sunt îndemnați să informeze copiii și tinerii despre pericolele existente în zona căii ferate.