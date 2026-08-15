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O fetiță de 7 ani, rănită într-un accident în Grecia, a fost adusă în Moldova cu un echipaj SMURD

Sursa: IGSU

O fetiță de 7 ani, cetățeană a Republicii Moldova, care a suferit un accident de circulație în Grecia, a fost transportată în siguranță în Republica Moldova cu o autospecială SMURD.

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Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pe 13 august, un echipaj format din doi angajați ai IGSU și un medic de la Institutul Mamei și Copilului s-a deplasat în orașul Salonic pentru a prelua minora, internată la Spitalul General „Papageorgiou”.

Fetița a fost transportată pe cale terestră din Grecia în Republica Moldova. Pe parcursul întregului traseu, starea acesteia a fost monitorizată permanent de echipajul specializat, notează IGSU.

Echipajul SMURD a ajuns la Chișinău pe 15 august, în jurul orei 02:00. Minora a fost predată personalului medical al Institutului Mamei și Copilului, unde va continua tratamentul și perioada de reabilitare.

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