O femeie de 70 de ani a murit în urma unui accident produs la intrarea în Vulcănești

În această seară, o persoană a decedat după producerea unui accident rutier pe traseul M-3, la intrarea în orașul Vulcănești, anunță marți, 5 mai, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani, aflat la volanul unui Opel, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a tamponat cu un autocamion, condus de un bărbat de 36 de ani.

În urma impactului, două pasagere din Opel au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Ulterior, una dintre acestea, o femeie de 70 de ani, a decedat.

Rezultatele testării alcoolscopice au arătat că ambii conducători auto nu se aflau sub influența alcoolului.