O dronă a zburat pe lângă granița cu Ucraina. Mesaje RO-Alert în Tulcea, România, pentru a treia zi la rând. Declarațiile martorilor oculari

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a emis, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată în contextul semnalării unor ținte în proximitatea frontierei, transmite G4Media.

Potrivit comunicatului transmis de ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost trimis prin sistemul național de avertizare la solicitarea autorităților competente în monitorizarea spațiului aerian, în baza informărilor primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene.

Autoritățile au precizat că măsura a avut un caracter strict preventiv, pentru a permite cetățenilor să adopte eventuale măsuri de autoprotecție în cazul apariției unor riscuri.

Conform ISU Tulcea, începând cu ora 07:47, măsura de alertare aeriană a fost ridicată.

Ulterior, a doua alertă RO-Alert a fost declanșată în jurul orei 9:00, fiind emis nou mesaj RO-Alert și fiind din nou ridicate de la sol avioane militare.

„În cursul dimineții de 27 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele radar ale Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție pe direcția nordului județului Tulcea, astfel încât la ora 08.45 s-a dispus emiterea un nou mesaj RO-alert pentru populația din zonă. Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09.04 pentru cercetarea si monitorizarea spațiului aerian”, a transmis MApN.

Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 9:13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate, precizează MApN.

„Fiind foarte aproape de graniță, echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național. La ora 10.12 s-a dispus încetarea alertei aeriene”, precizează armata.

După ce MApN a anunțat că a detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea, dar nu a intrat în spațiul românesc, HotNews a discutat cu martori oculari și a intrat în posesia unor filmări.

„Este foarte straniu, nu știu cum să zic altfel, cum vezi de pe un mal cum pe partea opusă cad drone și mor oameni”, a declarat un martor pentru HotNews.

Imaginile cu zborul dronei au fost surprinse de către martori oculari și au ajuns și în posesia autorităților românești. Imaginile sunt din satul tulcean Periprava, în jurul orei 7:00 dimineața.

Tot atunci, a fost emis și un mesaj RO-Alert, care atenționa tulcenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. A fost pentru a treia zi consecutiv când a fost emisă o alertă extremă pe fondul atacurilor ruse în țara vecină.

„Drona a zburat în localitatea Vâlcov, până a dispărut”, a declarat un localnic din Tulcea pentru HotNews. Vâlcov, din regiunea Odesa, se află la aproximativ 50 de km distanță de Periprava.

„Oamenii din zonă deja s-au acomodat cu zgomotul de dronă, artilerie, cu trasul ăsta… Pur și simplu pe localnici îi sperie mai tare bubuitura dronei când cade, decât survolul acesteia. Pentru că sunetul artileriei este ceva mai „light”, dar când cad… este ceva crunt”, a mai spus localnicul, sub protecția confidențialității.

„Chestia asta se întâmplă de aproximativ două zile. Ieri s-a tras cu focuri de artilerie, în zona portului Vâlcov, aval de localitatea Periprava la vreo 2-3 kilometri”, a declarat un localnic din Tulcea pentru HotNews.

„S-au tras focuri de artilerie. Nu este prima dată. Cel puțin anul trecut, în zona Vâlcov, au căzut peste 100 de drone, dar pe timpul nopții. Dar pe timpul zilei, e al treilea, al patrulea caz în care survolează zona pe timpul zilei. În general, sunt pe timpul nopții”, a explicat omul.

„MApN-ul are subunitare în zonă și tot timpul sunt activi când sunt anunțați de șefii lor. Intervin doar dacă este nevoie, până în momentul ăsta nu a fost nevoie”, a mai spus localnicul.

În imaginile intrate în posesia HotNews, se aud zgomote sacadate care par a fi de armament anti-aerian:

Drona a zburat „aproximativ 5-10 minute, mai mult nu”, a mai spus localnicul.

„A survolat pur și simplu zona”, a spus acesta.





