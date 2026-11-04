O dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova în această dimineață

O dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova în dimineața zilei de 4 noiembrie, anunță Ministerul Apărării. Aparatul a intrat din direcția regiunii Odesa și a ieșit din spațiul aerian al țării peste două minute, prin raionul Soroca.

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, la ora 04:23, al unei drone, din direcția localității Zahnitkiv, regiunea Odesa, spre orașul Camenca, segmentul transnistrean, cu ieșirea ulterioară la ora 04:25 din spațiul aerian al localității Vărăncău, Soroca, spre regiunea Vinița, Ucraina”, a precizat Ministerul Apărării.

Potrivit sursei, Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

În luna octombrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au continuat cu aceeași intensitate. Drept consecință, spațiul aerian al R. Moldova a fost încălcat de 19 ori. Mai mult, șase drone au explodat la sol, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.