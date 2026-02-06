Principală  —  Ştiri  —  Social   —   O dronă a fost găsită…

O dronă a fost găsită în raionul Drochia. Poliția examinează obiectul

Sursa: Poliția R. Moldova

Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, anunță Inspectoratul General al Poliției, vineri, 6 februarie.

Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, mai anunță oamenii legii.

„Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările poliției”, îndeamnă IGP.

