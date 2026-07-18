O consilieră din CMC ar urma să depună o interpelare cu referire la promovarea concertelor și festivalurilor Primăriei Chișinău pe paginile a zeci de grădinițe și școli din capitală

După ce ZdG a scris despre cum sunt promovate concertele și festivalurile Primăriei Chișinău pe paginile de Facebook a zeci de grădinițe și școli din capitală, consiliera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișină (CMC) Diana Roșca a anunțat că va depune o interpelare oficială pentru a cere explicații. Aceasta a mai subliniat că „școlile și grădinițele din Chișinău nu sunt și nu trebuie să devină instrumente de PR ale Primăriei”.

„Am văzut investigația publicată de Ziarul de Gardă , care arată cum paginile de Facebook ale mai multor școli și grădinițe din capitală au fost folosite pentru promovarea concertelor și festivalurilor organizate de Primăria Chișinău. Este absolut firesc să ne întrebăm: cine a dat aceste indicații și de ce instituțiile de învățământ sunt implicate în promovarea evenimentelor administrației municipale? Astăzi voi depune o interpelare oficială pentru a cere explicații clare: cine a transmis materialele, cine a solicitat publicarea lor și dacă directorii instituțiilor au primit indicații în acest sens”, a scris Roșca pe pagian sa de Facebook, pe 18 iulie.

Consiliera a mai adăugat că școlile și grădinițele „trebuie să se ocupe de educația copiilor și comunicarea cu părinții, nu să fie transformate într-o rețea de promovare a Primăriei”. „Instituțiile educaționale trebuie ținute departe de PR-ul politic. Copiii, profesorii și părinții merită respect, nu să fie folosiți ca audiență pentru imaginea politică a cuiva”, a punctat aceasta.

Zeci de grădinițe și școli din municipiul Chișinău promovează, pe paginile lor de pe rețelele de socializare, festivalurile și concertele organizate de primăria municipiului Chișinău, condusă de Ion Ceban. Pentru o vizibilitate mai mare, unele instituții de învățământ își schimbă și fotografiile de profil sau de copertă cu ocazia acestor evenimente, chiar dacă nu au vreo legătură directă cu domeniul învățământului preșcolar și școlar. Cel mai recent exemplu este festivalul „Te salut, Chișinău!”, care va avea loc între 17 și 19 iulie. Mai multe grădinițe au distribuit informații despre acest festival pe 3 iulie, zi în care și pe pagina oficială a Primăriei Chișinău a fost publicat un anunț despre eveniment.