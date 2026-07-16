Concertele și festivalurile Primăriei Chișinău, promovate pe paginile de Facebook a zeci de grădinițe și școli din capitală

Zeci de grădinițe și școli din municipiul Chișinău promovează, pe paginile lor de pe rețelele de socializare, festivalurile și concertele organizate de primăria municipiului Chișinău, condusă de Ion Ceban. Pentru o vizibilitate mai mare, unele instituții de învățământ își schimbă și fotografiile de profil sau de copertă cu ocazia acestor evenimente, chiar dacă nu au vreo legătură directă cu domeniul învățământului preșcolar și școlar. Cel mai recent exemplu este festivalul „Te salut, Chișinău!”, care va avea loc între 17 și 19 iulie. Mai multe grădinițe au distribuit informații despre acest festival pe 3 iulie, zi în care și pe pagina oficială a Primăriei Chișinău a fost publicat un anunț despre eveniment.

Grădinițele „salută” Chișinăul

„Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria municipiului Chișinău vă invită la cea de-a VI-a ediție a Festivalului «Te salut, Chișinău!» (…) Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor, într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor trei zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună”, se spune în descrierea evenimentului organizat de primăria municipiului Chișinău.

Chiar dacă evenimentul nu presupune participarea instituțiilor de învățământ preșcolare sau școlare și nu este dedicat copiilor de vârstă preșcolară sau școlară, festivalul „Te salut, Chișinău” este promovat pe paginile a numeroase instituții de învățământ. Acestea fie au publicat materiale vizuale care promovează festivalul, fie au distribuit postări la acest subiect de pe pagina Primăriei și de pe paginile direcțiilor din subordine. Printre instituțiile care au promovat festivalul „Te salut, Chișinău” se numără grădinițele nr. 146, nr. 183, nr. 116, nr. 165, nr. 62, nr. 75, nr. 85, nr. 3, nr. 46, nr. 12, nr. 91, precum și Gimnaziul „Galata”, Gimnaziul nr. 49, Gimnaziul „Gheorghe Malarciuc”.

Mai multe grădinițe din capitală și-au pus drept fotografie de copertă acest banner despre festivalul „Te salut, Chișinău!”

Numărul instituțiilor de învățământ care promovează festivalul „Te salut, Chișinău!” poate fi însă mult mai mare, dat fiind faptul că ZdG nu a verificat paginile tuturor grădinițelor, gimnaziilor și liceelor din capitală.

Alte evenimente organizate de primărie și promovate pe paginile instituțiilor de învățământ

„Balul absolvenților 2026”, un alt eveniment organizat recent de primăria Chișinău, pe 19 iunie, a fost și el promovat pe paginile grădinițelor și școlilor. Cel puțin 19 pagini de Facebook ale instituțiilor de învățământ școlare și preșcolare au distribuit informații despre „balul absolvenților”, care a culminat cu „proiecții interesante de lumini și lasere, show de artificii”: grădinițele nr. 62, nr. 75, nr. 56, nr. 3, nr. 92, nr. 32, nr. 185, nr. 73, nr. 23, nr. 135, nr. 125, nr. 183, nr. 127, nr. 225, Școala Primară nr. 82, Gimnaziul nr. 53, Gimnaziul „Galata”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Liceul „Nikolai Gogol”.

Și mesajul video publicat de primarul Ion Ceban pe 11 iunie, în care anunța că la „balul absolvenților” de pe 19 iunie va avea loc „cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău”, a fost distribuit de mai multe grădinițe: nr. 62, nr. 75, nr. 3, nr. 92, nr. 185, nr. 73, nr. 23, nr. 125, nr. 183.

Deschiderea stagiunii de vară la Teatrul Verde, care a avut loc pe 29 mai, a fost un alt eveniment promovat de paginile instituțiilor de învățământ. „Au pus umărul” la mediatizare grădinițele nr. 146, nr. 159, nr. 180, nr. 3, nr. 183, nr. 133, nr. 32, nr. 91, nr. 125, Școala Primară „Grigore Vieru”, gimnaziile nr. 53, „Nicolae H. Costin”, nr. 49, „Gheorghe Malarciuc”.

Tot la Teatrul Verde, pe 28 iunie, a avut loc și un concert aniversar dedicat jubileului de 75 de ani al compozitorului și dirijorului Gheorghe Mustea. Evenimentul a fost promovat de grădinițele nr. 62, nr. 92, nr. 32, nr. 91, nr. 185, nr. 23, nr. 135, nr. 180, nr. 225, Școala Primară nr. 82, gimnaziile nr. 53 și „Galata”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.

„Festivalul Tradițiilor”, organizat de Primăria Chișinău pe 24 mai, a fost mediatizat de mai multe școli și cel puțin 15 grădinițe: nr. 180, nr. 183, nr. 146, nr. 62, nr. 75, nr. 56, nr. 3, nr. 133, nr. 73, nr. 91, nr. 135, nr. 100, nr. 108, nr. 125, nr. 165, Gimnaziul nr. 53, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Gimnaziul „Nicolae H. Costin”, Liceul Teoretic „Alecu Russo”.

Și evenimentele organizate de primăria Chișinău în anii precedenți s-au bucurat de mediatizare pe paginile instituțiilor de învățământ școlare și preșcolare din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău.

„N-am promovat la indicația nimănui” vs „Doamna directoare mi-a transmis mesajul că trebuie de plasat”

L-am contactat telefonic pe șeful interimar al direcției, Andrei Pavaloi, tot el membru în Consiliul Național al partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul Ion Ceban, pentru a-l întreba dacă faptul că zeci de grădinițe și școli din Chișinău distribuie cu regularitate informații despre concertele și festivalurile organizate de primărie este rezultatul unor indicații date de direcția pe care o conduce.

Pavaloi nu ne-a oferit un răspuns și ne-a îndemnat să expediem o solicitare în scris: „Trimiteți, vă rog, o solicitare în scris și am să vă dau un răspuns”.

Andrei Pavaloi, șeful interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport

I-am contactat și pe câțiva reprezentanți ai grădinițelor și școlilor care mediatizează concertele organizate de primăria Chișinău.

Nicolae Ciușcă, directorul Gimnaziului nr. 53: „Noi primim indicații să distribuim doar ceea ce ține de educație. Mai mult este o propunere, nimeni nu zice dacă nu puneți, nu știu ce. Nu suntem obligați într-un fel să punem. Dacă nu punem, nimeni nu ne zice nimic. În grupul care este al directorilor, spre exemplu, se distribuie ceva și noi plasăm”.

Victoria Perciun, directoarea Grădiniței nr. 133: „N-am promovat la indicația nimănui. Am făcut-o din propria inițiativă și nu cred că am încălcat ceva”.

Nina Morarescu, directoarea Grădiniței nr. 62, întrebată de ce pe pagina grădiniței sunt promovate concertele organizate de primăria Chișinău, inclusiv un eveniment dedicat absolvenților: „Avem colege care au copii care au absolvit acum, inclusiv eu am fetiță care a absolvit clasa a XII-a și undeva ne leagă”.

Olga Ceban, metodista Grădiniței nr. 203 (Ghidighici, mun. Chișinău), întrebată dacă fotografia de profil a grădiniței, care promova Balul Absolvenților 2026, este relevantă pentru o instituție preșcolară: „Da, eu am să modific asta. Doamna directoare mi-a transmis mesajul că trebuie plasat pe pagina instituției și eu am plasat-o”. La scurt timp după discuția cu ZdG, fotografia de profil care promova balul absolvenților a fost ștearsă.

Olga Ciobanu, directoarea Grădiniței nr. 3, a refuzat să comenteze situația: „Eu nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Nu pot să vă răspund”.

Pe 3 iunie, curent, Ion Ceban a făcut o postare pe facebook în care spunea că Grădinița nr. 3, din sectorul Buiucani al mun. Chișinău, a fost renovată capital în urma unei investiții de aproape 17 milioane de lei din partea Primăriei și redeschisă în februarie 2023. Mai multe grădinițe, printre care nr. 183, nr. 146, nr. 75, nr. 62, au distribuit postările primarului și ale primăriei Chișinău despre reparația, acum trei ani, a Grădiniței nr. 3.

În cazul Gimnaziului nr. 53, din cele 18 fotografii de copertă vizibile pe pagină, doar două sunt cu edificiul liceului, restul de 16 fiind de promovare a unor evenimente organizate de Primăria Chișinău

„Se neglijează alte aspecte de informare cu adevărat utile”

Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți solidari”, spune că, în timp ce grădinițele distribuie informații despre concerte și festivaluri, informațiile cu adevărat importante pentru părinți, cum ar fi cele despre înscrierea la grădiniță, sunt insuficient răspândite.

Ala Revenco, directoare executivă a Asociației Obștești „Părinți solidari”

„Este o practică semilegală, fiindcă pe de o parte, se distribuie și unele activități pentru tineri și nu poți să spui că este total nerelevant, dar pe de altă parte sunt și activități care nu au nimic comun cu profilul lor ca instituție. Este clar că sunt folosite în scopuri de promovare și imagine. Noi subînțelegem că este PR politic, dar oficial sunt campaniile Primăriei, a unei instituții publice și nu prea poți să intervii în acest proces sau în această situație. Legal, nu putem să spunem «nu distribuiți» sau să scriem o sesizare că încalcă ceva dacă distribuie. Sunt aspecte mult mai serioase care sunt neglijate de autorități, cum ar fi campania de informare anticorupție, aceleași taxe informale sau poate mai multă informație despre înscrierea la grădiniță. Practic a fost foarte puțină informație în acest an și tot după ce am întrebat noi de ce nu este publicată. Se neglijează alte aspecte de informare cu adevărat utile și necesare pentru societate și pentru părinți, comparativ cu direcția de promovare a activităților culturale ale Primăriei”, susține Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Obștești „Părinți solidari”, care are drept scop solidarizarea părinților copiilor înrolați în instituțiile de învățământ general din R. Moldova prin formarea grupelor de activiști civici, care să contribuie la respectarea cadrului legal și la implementarea practicilor de bună guvernare în grădinițe și școli.

Autoare: Marina Lis, stagiară ZdG