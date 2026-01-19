O companie britanică va investi 5 milioane de euro în Parcul Industrial Edineț. Produsele ar urma să fie exportate în Europa

O companie britanică va construi trei hale de producție în Parcul Industrial Edineț. Acestea vor produce cablaje și sisteme de conexiune pentru industrii precum transport feroviar și energie regenerabilă, medicină și inteligență artificială, pentru a fi exportate pe piața europeană, scrie Invest Moldova.

Investiția companiei britanice Cornelius Electronics constituie aproximativ 5 milioane de euro și urmărește extinderea producției și crearea de noi locuri de muncă la nordul Moldovei, scrie sursa citată.

Halele vor avea o suprafață totală de peste 3 mii de metri pătrați. Firma are în prezent 81 de angajați – peste 80% fiind femei. Conform UN Comtrade, în perioada 2019-2024, exporturile moldovenești de echipamente și componente electrice către Uniunea Europeană au ajuns la circa 3,37 miliarde de dolari, reprezentând peste 90% din exporturile totale ale sectorului.

„Prin investițiile în Parcul Industrial Edineț contribuim la transformarea întregii regiuni de nord. Fiecare hală nouă aduce zeci de locuri de muncă, comunități mai prospere și o economie națională mai competitivă, bazată pe inginerie, inovație și producție modernă, orientată spre export”, a declarat directorul Innovate Moldova Programme, Sergiu Rabii.

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, investițiile directe britanice au crescut de la 78,8 milioane de dolari în 2009 la peste 257 milioane dolari în 2024, fiind concentrate în sectoare cu valoare adăugată – IT, electronică, agro-industrie și servicii. În prezent, 235 de companii cu capital britanic activează în R. Moldova, cu un volum total al investițiilor în capital social de aproximativ 840 milioane lei, scrie Invest Moldova.