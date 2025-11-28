Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 128. Mai multe persoane au fost reținute

Instituția anticorupție din Hong Kong a anunțat vineri, 28 noiembrie, că a arestat opt ​​persoane în legătură cu un incendiu care a devastat un complex de apartamente, soldat cu moartea a cel puțin 128 de persoane și cu 200 de persoane încă dispărute, în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii aproape 80 de ani, scrie Reuters.

Autoritățile au declarat că au încheiat operațiunile de salvare la complexul Wang Fuk Court din cartierul nordic Tai Po, dar au avertizat că numărul morților ar putea crește în continuare.

Comisia Independentă împotriva Corupției a anunțat, de asemenea, că a lansat un grup de lucru pentru a investiga posibile cazuri de corupție în cadrul proiectului de renovare a complexului, după ce poliția a arestat joi trei persoane.

Incendiul din complexul imobiliar Wang Fuk Court a izbucnit miercuri după-amiază și a cuprins rapid șapte dintre cele opt blocuri cu 32 de etaje din care face parte.

„Nu excludem posibilitatea ca mai multe cadavre să fie descoperite atunci când poliția va intra în clădire pentru investigații detaliate”, a declarat șeful securității din Hong Kong, Chris Tang, într-o conferință de presă.

Tang a mai spus că alarmele de incendiu din complex nu funcționau corect.

Eforturile de salvare s-au încheiat și cel puțin 79 de persoane, inclusiv 12 pompieri, au fost rănite, a spus acesta.

„Scopul nostru acum este să ne asigurăm că temperatura scade în clădire și, odată ce totul este considerat sigur, poliția va colecta dovezi și va efectua anchete suplimentare”, a spus el.

Vineri, participanții la deces au depus flori în fața clădirilor carbonizate și fumegânde, în timp ce locuitorii îndurerați au inspectat rămășițele caselor lor.

„Aceasta este casa mea. Uitați-vă acolo, la etajul 10, acolo era casa mea. Lângă dealuri, acolo era casa mea. Îmi doresc foarte mult să mă întorc acasă, dar probabil că acum casa mea a dispărut. Nu ne vor lăsa să ne întoarcem, așa că atunci când privesc în direcția aceea, inima mi se simte atât de grea”, a spus o locuitoare, identificată doar ca fiind domnișoara Yu.

Între timp, familiile au avut sarcina dificilă de a examina fotografiile morților făcute de echipele de salvare. Șeful Securității, Tang, a declarat că doar 39 dintre cei 128 de morți au fost identificați.

Mirra Wong, ai cărei părinți locuiau în curtea Wang Fuk, căuta vești despre tatăl ei.

„Recunoașteți că o fotografie este poate trupul tatălui meu. Trupul tatălui meu încă lipsește de aici”, a spus Wong, în vârstă de 48 de ani.

Un alt rezident, care a dorit să nu fie identificat, a declarat că soția unui prieten se numără printre persoanele dispărute.

Sute de voluntari s-au mobilizat pentru a ajuta victimele, sortând și distribuind diverse articole, de la scutece la mâncare caldă.

Au format echipe pentru a colecta, transporta și distribui bunuri în ture non-stop și au înființat o tabără de sprijin extinsă pentru locuitorii strămutați lângă un centru comercial, vizavi de complexul avariat de incendii.

Incendiul este cel mai grav din Hong Kong de la 1948, când 176 de persoane au murit într-un incendiu la un depozit și incendiul de la Turnul Grenfell din Londra, care a ucis 72 de persoane în 2017.

Locuitorii complexului rezidențial au fost informați de autorități anul trecut că se confruntă cu „riscuri de incendiu relativ scăzute” după ce s-au plâns în repetate rânduri de pericolele de incendiu reprezentate de lucrările de renovare, a declarat Departamentul Muncii din oraș pentru Reuters.

Printre cele opt persoane arestate se numără un consultant în inginerie, un subcontractant și un intermediar.

Totodată, oamenii legii a arestat joi doi directori și un consultant în inginerie de la Prestige Construction, o firmă identificată de guvern ca fiind implicată în lucrări de întreținere la Wang Fuk Court de mai bine de un an, sub suspiciunea de omor din culpă pentru utilizarea de materiale nesigure.