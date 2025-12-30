Vladimir Putin are un alt palat în Crimeea anexată, deținut anterior de fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Acest lucru este relatat într-o nouă anchetă a Fondului de luptă Anticorupție (FBK), condusă anterior de opozantul rus, Alexei Navalnîi.

Complexul de clădiri este situat pe Capul Aya. În 2015, când politicianul ucrainean a fugit în Rusia, proprietatea sa din peninsulă a fost considerată ilegală și transferată oficial în proprietatea statului. În realitate, proprietatea a ajuns în mâinile prietenilor lui Putin, oligarhii Kovalciuk, potrivit FBK.

Sursa citată scrie că clădirile acoperă peste nouă mii de metri pătrați. A fost reconstruită folosind fonduri publice și offshore, urmând aceeași schemă ca și palatul lui Putin din Gelendzhik. Anchetatorii susțin că costul total al lucrărilor este estimat la cel puțin 10 miliarde de ruble (peste 109 milioane de euro).

Potrivit FBK, citând documente interne și o broșură arhitecturală, clădirea principală „este înconjurată de un ornament care înfățișează principalele etape din istoria dezvoltării Crimeei”. Clădirea găzduiește și un „spital de acasă” – un „cabinet de medic generalist” dotat cu un aparat cu ultrasunete, o masă de examinare și masaj, echipamente de laborator extinse, un electrocardiograf, un aparat de fizioterapie și multe altele. Palatul se mândrește, de asemenea, cu o sală de operație, o criocameră și un centru spa, scrie sursa citată.

Presupusul atac asupra reședinței din Novgorod

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „atacul” asupra reședinței lui Putin din Valdai ar fi „un act terorist care vizează perturbarea procesului de negocieri”, scrie Novaya Gazeta Europa.

Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei. Kievul afirmă că este o minciună și a acuzat Moscova – care nu a prezentat dovezi care să-i susțină afirmațiile – că încearcă să submineze discuțiile de pace.

„Atacul nu este îndreptat doar împotriva președintelui Putin personal, ci aș dori să reamintesc discursul de Crăciun al lui Zelenski și cuvintele pe care i le-a adresat lui Putin («să moară»). Este îndreptat și împotriva lui Trump, având ca scop perturbarea eforturilor președintelui Trump de a facilita o soluționare pașnică a conflictului ucrainean”, a spus Peskov.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a menționat că dovezile care dovedesc un atac asupra reședinței „sunt inutile”. El a declarat că atacul masiv cu drone ucrainene a fost neutralizat de sistemele de apărare aeriană, iar căutarea rămășițelor de drone este „o chestiune care ține de armata noastră”.

Anterior, Kremlinul a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse.

Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir Putin l-a informat că ucrainenii ar fi încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: „Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză”, a spus liderul american citat de The Guardian.

„Rusia recidivează, folosind declarații periculoase pentru a submina toate eforturile noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump. Continuăm să lucrăm împreună pentru a aduce pacea mai aproape. Această poveste despre o presupusă lovitură asupra reședinței este o invenție totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv asupra Kievului, precum și refuzul Rusiei de a face pașii necesari pentru a pune capăt războiului. Minciuni rusești tipice. Mai mult, rușii au vizat deja Kievul în trecut, inclusiv clădirea Cabinetului de Miniștri. Ucraina nu face pași care pot submina diplomația. Dimpotrivă, Rusia face întotdeauna astfel de pași. Aceasta este una dintre multele diferențe dintre noi. Este critic ca lumea să nu rămână tăcută acum. Nu putem permite Rusiei să submineze munca depusă pentru obținerea unei păci durabile”, a scris Zelenski.