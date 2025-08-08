Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora

Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează dpa, citată de G4Media.

Decizia conducerii politice este o declaraţie oficială de abandonare a ostaticilor şi îi va duce pe ei – şi pe soldaţii israelieni – la o „catastrofă colosală”, a comunicat vineri Forumul rudelor ostaticilor.

Potrivit evaluărilor israelienilor, există încă 50 de ostatici în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt încă în viaţă.

Războiul din Gaza a fost declanşat de masacrul comis de gruparea islamistă Hamas şi alte organizaţii pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, în urma căruia 1200 de persoane au murit şi circa 250 au fost răpite.

Peste 60 de mii de palestinieni au fost ucişi de Israel în conflictul care a urmat, potrivit cifrelor furnizate de autorităţile sanitare coordonate de Hamas din Gaza. Aceste cifre nu fac distincţie între civili şi combatanţi, dar sunt percepute drept credibile de ONU şi alte organizaţii, notează dpa.

Planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza

În context, după o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul de securitate le-a adoptat cu majoritate de voturi.

„Armata Israelului (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, se arată în declarație, detaliind următoarele principii pentru „încheierea războiului”:

Dezarmarea Hamas.

Returnarea tuturor ostaticilor – atât vii, cât și morți.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Israelul va deține controlul securitățiiasupra Fâșiei Gaza.

Existența unui guvern civil alternativ care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană.

„O majoritate absolută a miniștrilor Cabinetului credea că planul alternativ prezentat nu va realiza înfrângerea Hamas sau întoarcerea celor răpiți”, conchide declarația.