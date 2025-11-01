Noiembrie 2025: tendințele și predicțiile vremii

Prognoza pentru primele zile ale lunii noiembrie 2025 în R. Moldova prevede temperaturi de aproximativ 14,6°C, apropiate de media istorică, scrie vremearomania.com.

Temperatura medie la începutul lunii Noiembrie în Chisinau este de 18,3°C, iar pe parcurs timpul se răcește semnificativ, ajungând la o medie den 6,4 °C până la sfârșitul lunii. Clima în această perioadă este notabil de umedă, cu o medie de 12 zile ploioase. De reținut că, în Noiembrie, ninsorile sunt destul de rare, cu mai puțin de 2 zile de ninsoare în medie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) din România a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni din noiembrie:

Săptămâna 3–9 noiembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media specifică perioadei, în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vest, iar în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână.