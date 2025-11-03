Noi reguli cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice. Care sunt recomandările și restricțiile proiectului

Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova. Conform autorităților, documentul stabilește un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele internaționale și la practicile europene, pentru dezvoltarea sustenabilă și sigură a proiectelor de energie solară.

Metodologia vizează proiectanții și dezvoltatorii de centrale fotovoltaice, autoritățile publice locale și centrale, operatorii de sistem și furnizorii de energie electrică, precum și investitorii, proprietarii de terenuri și clădiri interesați de implementarea proiectelor în domeniul energiei regenerabile.

Conform comunicatului de presă emis de Ministerul Energiei, metodologia se aplică atât centralelor fotovoltaice conectate la rețeaua electrică (on-grid), cât și celor autonome (off-grid), utilizate pentru acoperirea consumului propriu, stocare sau alimentarea zonelor izolate. Anumite cerințe tehnice – precum modul de instalare sau montare a panourilor fotovoltaice pe terenuri agricole – sunt obligatorii, iar cerințe precum unghiurile de înclinare ale panourilor sau distanțele minime între rânduri au caracter de recomandare, în funcție de necesitățile beneficiarului.

Potrivit metodologiei, centralele fotovoltaice pot fi construite pe:

terenuri agricole degradate, neproductive sau scoase definitiv din circuitul agricol;

terenuri industriale, comerciale sau platforme tehnologice existente;

acoperișuri și terase ale clădirilor rezidențiale, industriale, comerciale sau publice;

suprafețe de apă sau bazine artificiale (instalații fotovoltaice plutitoare);

zone de infrastructură (parcări, centre logistice, spații tehnologice);

terenuri pentru activități combinate, precum Agri-PV.

Proiectul specifică că amplasarea este interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate.

Metodologia stabilește totodată și obligația de dezafectare completă a instalației în termen de maxim 9 luni de la încetarea activității, inclusiv demontarea fundațiilor, îndepărtarea cablurilor îngropate și refacerea terenului.

De asemenea, metodologia recomandă instalarea stațiilor meteo locale în cadrul parcurilor fotovoltaice pentru prognozarea producției, monitorizarea condițiilor climatice și optimizarea performanței energetice.