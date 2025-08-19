Noi regulamente pentru modernizarea și eficientizarea sectorului termoenergetic, care au beneficii pentru toți consumatorii au fost aprobate

Două regulamente fundamentale pentru viitorul sistemelor centralizate de încălzire din R. Moldova au fost aprobate marți, 19 august, de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Potrivit ANRE, regulamentele aprobate sunt:

Regulamentul privind dezvoltarea sectorului termoenergetic ;

; Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic.

„Cele două documente stabilesc un cadru clar, transparent și predictibil pentru dezvoltarea și investițiile în sectorul termoenergetic. Ele au ca obiectiv creșterea eficienței sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), reducerea pierderilor de energie, modernizarea rețelelor și integrarea surselor regenerabile”, a precizat ANRE.

Care sunt beneficiile acestor regulamente pentru consumatori:

„ Reducerea facturilor ” – prin modernizarea distribuției de la sistemul vertical la cel orizontal și prin instalarea punctelor termice individuale, consumatorii vor putea regla consumul de căldură și apă caldă, cu economii estimate de până la 30%.

” – prin modernizarea distribuției de la sistemul vertical la cel orizontal și prin instalarea punctelor termice individuale, consumatorii vor putea regla consumul de căldură și apă caldă, cu economii estimate de până la 30%. „ Îmbunătățirea calității serviciului” – investițiile planificate vor reduce pierderile de energie (care depășesc în prezent 18% din energia livrată), vor diminua întreruperile neplanificate și reclamațiile legate de calitatea agentului termic.

– investițiile planificate vor reduce pierderile de energie (care depășesc în prezent 18% din energia livrată), vor diminua întreruperile neplanificate și reclamațiile legate de calitatea agentului termic. „ Mai multă transparență ” – toate planurile de dezvoltare și rapoartele de implementare vor fi publicate, ceea ce oferă consumatorilor și investitorilor acces direct la modul în care sunt utilizate resursele și cum se modernizează infrastructura.

” – toate planurile de dezvoltare și rapoartele de implementare vor fi publicate, ceea ce oferă consumatorilor și investitorilor acces direct la modul în care sunt utilizate resursele și cum se modernizează infrastructura. „Mediu mai curat” – promovarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență, a surselor regenerabile și a tehnologiilor de stocare va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la consolidarea securității energetice.

Conform ANRE, în 2023, rata de realizare a investițiilor planificate în sectorul termoenergetic a fost de doar 21,6%, sub nivelul necesar pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemelor.

„Prin introducerea planurilor de dezvoltare pe termen lung (5 ani) și prin criterii clare de evaluare a investițiilor (eficiență, necesitate, obligativitate), ANRE creează premisele pentru o rată de realizare de minimum 80% în următorii ani”, a menționat ANRE.

Totodată, în aceeași ședință au fost adoptate câteva decizii legate de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „PROALFA-SERVICE”, diferențiate în funcție de nivelul de presiune:

Presiune medie – 1 969 lei/1000 m3 (fără TVA); Presiune joasă – 6 094 lei/1000 m3 (fără TVA).

Și tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal Taraclia”:

Alimentare cu apă tehnologică – 23,26 lei/m3, cu 3,20 lei/m3 mai mic decât cel solicitat și 0,56 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare; Serviciul de canalizare – 25,11 lei/m3, cu 2,90 lei/m3 mai mic decât cel solicitat și cu 3,52 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare.

„Prin aceste hotărâri, ANRE pune bazele unei modernizări sistematice a sectorului termoenergetic, cu beneficii directe pentru populație, economie și mediu”, a specificat Agenția.

Hotărârile intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova.