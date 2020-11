Nicolae Botgros, infectat cu COVID-19 a fost transferat din secția de terapie intensivă și se simte mai bine: „Emoțiile au fost uriașe!”

Vești bune pentru cunoscutul dirijor și viorist Nicolae Botgros. După 12 zile în care a fost internat în stare gravă la secția de terapie intensivă la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală, maestrul a fost transferat într-un salon obișnuit și urmează un curs de tratament de recuperare.

Anunțul a fost făcut de publicistul Nicușor Benjamin.

„În această dimineață am putut discuta cu dumnealui după 3 săptămâni de când a fost internat. Pe 18 octombrie a fost confirmat pozitiv și de atunci a urmat o perioadă plină de emoții pentru fiecare dintre cei ce l-am cunoscut. Emoțiile au fost uriașe!

După 12 zile de reanimare și terapie intensivă, medicii și-au făcut datoria și l-au stabilizat. Pentru care LE MULȚUMIM și noi toți și dumnealui!Ieri, 9 noiembrie, Maestrul Nicolae Botgros a fost adus pe secție. Este bine, se simte eliberat de lunga suferință prin care a trecut.BUCURIA cu care mi-a transmis vestea o am și eu și v-o transmit și dumneavoastră, tuturor!OMUL, dirijorul, violonistul și imensitatea NICOLAE BOTGROS este din ce în ce mai bine! Urmează să fie supravegheat de medici și apoi externat acasă, unde-l așteaptă doamna Lidia cu vocea caldă, suavă și tremurată. Atât de tremurată cum am auzit-o la aflarea veștii că maestrul este la terapie intensivă, n-o mai auzisem niciodată”, a scris bloggerul pe facebook.

Și jurnalista Rodica Ciorănică spune că a reușit să discute cu Nicolae Botgros pentru care cea mai mare bucurie este că poate din nou să vorbească.

,,,Abia de vorbeste, in soapta. Dar bucuria ca poate sopti, in sfarsit, si ca a revenit intr-un salon de spital plin de caldura si lumina, dupa aproape o luna de terapie intensiva, este de nedescris! Rodica, draga mea, am urlat ca un caine saptamanile astea! Stii cum e sa urli ca un caine?? In singuratate si izolare totala? Nu mi-am vazut familia, copiii, de o luna… mi-era tare dor de oameni. De oameni imbracati altfel decat medicii. Dar am inteles ca Dumnezeu ma iubeste! Aveti grija de voi!…”, a transmis celebrul dirijior.

Nicolae Botgros a fost depistat pozitiv cu COVID-19 la 18 octombrie. Ulterior însă, a fost internat de urgență marți 27 octombrie în secția de reanimare și terapie intensivă de la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală.

Nicolae Botgros are 65 de ani şi s-a născut în satul Badicu-Vechi, raionul Cahul. Orchestra Națională de muzică populară „Lăutarii” a fost fondată în anul 1970, în cadrul Filamornicii de Stat de către interpretul Nicolae Sulac. Datorită abilităților sale de violonist, Nicolae Botgros a fost numit opt ani mai târziu conducător al Orchestrei Populare „Lăutarii”.