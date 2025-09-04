Negocierile între grupurile politice din Parlamentul European pe marginea rezoluției privind R. Moldova s-au încheiat. Europarlamentar: „Textul compromisului este unul solid”

Europarlamentarul Dan Barna a anunțat joi, 4 septembrie, că s-au încheiat negocierile între grupurile politice din Parlamentul European (PE) în privința rezoluției care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare pentru „sprijinirea R. Moldova în fața valului de imixtiune rusească în alegerile parlamentare”.

„Textul compromisului găsit între negociatori este unul solid, care exprimă fără echivoc susținerea Parlamentului pentru democrația din R. Moldova, pentru desfășurarea fără imixtiuni a scrutinului parlamentar și pentru protejarea societății moldovenești în fața atacurilor hibride ale Rusiei.

Rezoluția va fi adoptată săptămâna viitoare, când președinta R. Moldova, doamna Maia Sandu, va efectua o vizită la Strasbourg și se va adresa plenului Parlamentului European”, subliniază deputatul european.

Pe 2 septembrie 2025, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European (PE) din această toamnă au fost incluse trei subiecte dedicate R. Moldova. Deputații europeni urmează să negocieze o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul PE pentru țara noastră în procesul de aderare.

„(…) În primul rând, vom negocia și vota o rezoluție, co-inițiată de mine, prin care reiterăm sprijinul Parlamentului European pentru procesul de aderare. Totodată, vom insista pentru a crește sprijinul european față de R. Moldova în fața amenințărilor dinspre Federația Rusă.

În al doilea rând, vom avea o dezbatere despre principalele elemente pe care le vom include în rezoluție: integrarea europeană a R. Moldova, sprijin în fața agresiunii ruse, sprijin din fonduri europene pentru R. Moldova.

Nu în ultimul rând, președinta R. Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Parlamentului European marți, la amiază”, a scris eurodeputatul.

Prima sesiune a PE din această toamnă este programată pentru perioada 8-11 septembrie 2025.

Pe 18 iunie 2025, plenul Parlamentului European a adoptat, cu votul a 456 de deputați, Raportul anual privind relația cu R. Moldova.

„Salutând angajamentul exemplar al Republicii Moldova de a înregistra progrese în direcția aderării la UE, raportul aprobat de eurodeputați cu 456 voturi pentru, 118 împotrivă și 51 abțineri recunoaște că relațiile UE – R. Moldova au intrat într-o nouă etapă”, se arată într-un comunicat de la Parlamentul European.

Potrivit Parlamentului, cooperarea s-a intensificat în paralel cu eforturile susținute ale guvernului de la Chișinău de a alinia legislația R. Moldova la cea a UE (acquis comunitar). De asemenea, a fost solicitată liberalizarea permanentă a comerțului dintre UE și R. Moldova.