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Necesarul de energie electrică pentru 17 august a fost acoperit, însă „situația regională rămâne în continuare dificilă”, spune Energocom
Necesarul de energie electrică al R. Moldova pentru 17 august este 100% acoperit comercial. Energocom anunță că a rezervat volumele necesare pentru acoperirea consumului, însă , „situația regională rămâne în continuare dificilă”.
În total, pentru ziua de luni, Societatea a achiziționat 9 874 de MWh de energie electrică:
- 27,19% provin din surse regenerabile,
- 67,70% din contracte bilaterale,
- 3,80% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM),
- 1,31% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).
„Necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, însă situația regională rămâne în continuare dificilă. Menționăm că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Îndemnăm cetățenii să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul 18:00–23:00”, a punctat Energocom.