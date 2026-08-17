Necesarul de energie electrică pentru 17 august a fost acoperit, însă „situația regională rămâne în continuare dificilă”, spune Energocom

Necesarul de energie electrică al R. Moldova pentru 17 august este 100% acoperit comercial. Energocom anunță că a rezervat volumele necesare pentru acoperirea consumului, însă , „situația regională rămâne în continuare dificilă”.

În total, pentru ziua de luni, Societatea a achiziționat 9 874 de MWh de energie electrică:

27,19% provin din surse regenerabile,

67,70% din contracte bilaterale,

3,80% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM),

1,31% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).