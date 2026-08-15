Necesarul de energie al Moldovei pentru 15 august este acoperit integral. Energocom: Prețurile pe piețele externe rămân ridicate

Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru sâmbătă, 15 august, este acoperit integral prin achiziții comerciale, anunță Energocom. Pentru consumul din această zi au fost procurate 9392 MWh de energie electrică.

Cea mai mare parte a energiei, 68,08%, provine din contracte bilaterale de import. Alte 28,56% sunt asigurate din surse regenerabile locale și eligibile, 1,95% – de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM), iar 1,42% – de la centralele electrice de termoficare (CET).

Energocom precizează că situația de pe piața regională rămâne „dificilă”, iar prețurile energiei disponibile pe piețele externe sunt în continuare ridicate, în special în orele de vârf.

În acest context, autoritățile recomandă consumatorilor să utilizeze rațional energia electrică și să evite, pe cât posibil, consumul excesiv în intervalul 18:00–23:00.