Natalia Paustovscaia s-a retras din concursul pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor

Natalia Paustovscaia, candidată desemnată din partea societății civile pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, s-a retras din concurs, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia de Evaluare a Judecătorilor.

Comisia Vetting precizează că în baza Legii nr. 26/2022 privind selecția candidaților la funcțiile din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, în baza căreia Natalia Paustovscaia se afla în proces de evaluare, retragerea echivalează cu nepromovarea evaluării externe.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi decizia, prin care s-a constatat retragerea Nataliei Paustovscaia, atât către candidat, cât și către Ministerul Justiției, instituția responsabilă de organizarea concursului în acest caz. Informația a fost publicată pe pagina web a Comisiei, iar decizia va fi făcută publică doar cu acordul candidatei sau în lipsa unui refuz exprimat în termen de 48 de ore.

Retragerea din proprie inițiativă are ca efect imposibilitatea de a participa la concursul respectiv, fără a exclude însă participarea la alte concursuri ulterioare, scrie sursa citată.

Natalia Paustovscaia a ocupat până în luna mai 2025 funcția de membră a Inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Aceasta și-a început activitatea juridică în anul 1991, în cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne, deținând pe parcurs funcțiile de inspector al Secției de Pașapoarte și Vize, inspector al Secției Cercetări Prealabile, inspector al Secției Cercetări Penale, inspector superior al Biroului Cercetări Penale, anchetator penal superior al Secției Anchetă Preliminară și ofițer superior de urmărire penală al Secției Urmărire penală.

Din 14 iulie 2006 până la 28 martie 2014 a activat în calitate de lector superior universitar la Catedra Procedură Penală și Criminalistică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. În perioada 28 martie 2014 – 24 ianuarie 2017 a activat în funcția de șef Secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General de Poliție. Din 30 ianuarie 2017 până la preluarea mandatului în Inspecția Judiciară a activat în calitate de lector universitar la Catedra Procedură Penală și Criminalistică în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”.