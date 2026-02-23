„N-am vină. Nu-s vinovat”. Plahotniuc insinuează că ar fi victima actualei puteri politice

„Eu nu mă consider vinovat”, iar „dosarul e o făcătură mare”, a declarat inculpatul Vladimir Plahotniuc, în timp ce-și susținea discursul în dosarul „Frauda bancară”, la tribună, făcând trimitere periodic la schemele imprimate pe foi A1 pe care le avea la îndemână.

După finalizarea discursului pregătit din timp, a urmat o serie de întrebări adresate de procuror lui Plahotniuc, al cărui ton s-a ridicat vizibil. „Dați-mi întrebări pe ce am vorbit eu!” sau „dați să vă lămuresc să înțelegeți ce mă întrebați!”, i-a replicat Plahotniuc procurorului, după care, la îndemnul avocatului său Lucian Rogac, a băut apă.

Procurorul Alexandru Cernei consideră că atitudinea inculpatului poate fi argumentată prin faptul că „el nu este prevenit cu privire la darea declarațiilor mincinoase sau false și poate să prezinte oricare versiune în sensul apărării sale”.

Acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani întrtr-un episod din dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul de a depune declarații la faza de cercetare judecătorească, compărând la 23 februarie 2026 în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Se întâmplă după mai multe amânări, urmare a cărora instanța a dispus ca ultima șansă a inculpatului de a face declarații să fie în ședința din 23 februarie 2026, iar neprezentarea acestuia fără motiv să fie percepută drept refuz de a da declarații.

Plahotniuc și-a ținut discursul la tribună, după ce, într-o ședință anterioară, avocații au solicitat instanței ca inculpatul să iasă din boxa destinată învinuiților în dosar. Tot atunci avocații au cerut instanței permisiunea ca inculaptul să poată prezenta discursul său cu utilizarea mai multor scheme imprimate pe foi A1, lucru care s-a și întâmplat.

Plahotniuc, victima actualei puteri?

Înainte de a lua cuvântul, magistratul Sergiu Stratan i-a comunicat inculpatului că nu riscă să fie tras la răspundere pentru declarații mincinoase sau false.

În prima parte a discursului, Plahotniuc a explicat motivele pentru care ar fi vizat în dosar, acuzând că dosarul ar fi unul politic.

„Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică, pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor bune. Guvernarea politică a făcut declarații despre vinovăția mea, pentru că asta este o chestiune firească pentru supraviețuire politică a oricărei guvernări eșuate”, a declarat Plahotniuc în debutul discursului său.

Plahotniuc a continuat cu acuzațiile, menționând că actuala guvernare face „presiune pe opinia publică și pe magistrați”.

„Aici e varză în probe”

Constatând că „aici e varză în probe, în alte dosare e și mai urât”, Plahotniuc și-a continuat discursului, argumentând de ce nu ar fi vinovat pe fiecare dintre cele trei capete de acuzare pe care este învinuit.

Referindu-se la acuzațiile procurorilor privind crearea și conducerea unei organizații criminale, Plahotniuc a menționat că „eu știu dosarele pe de rost, nu s-a demonstrat rolul meu”. A continuat, spunând că nu există probe, „niciun e-mail, un mesa, o fotografie. Doar povești frumoase, inspirate, dar nicio probă”.

Totodată, Plahotniuc a amintit că, în 2013, R. Moldova era guvernată colectiv, de Alianța pentru Integrare Europeană (II), iar instituțiie responsabile de situația financiar-bancară din R. Moldova erau conduse de Partidul Liberat Democrat din Moldova, al cărui lider era Vlad Filat. În acest context, Plahotniuc a punctat că nu era în relații bune cu Filat.

„Nu puteam avea înțelegere cu el, ne puteam doar sugruma unul pe altul. Am ajuns și la bătăi”, își amintește Vladimir Plahotniuc.

Totodată, Plahotniuc neagă că ar fi contribuit la preluarea celor trei bănci de către Ilan Șor, despre care spune că pentru aceste mișcări avea nevoie „doar de bani și de acordul acționarilor”.

Totuși, Plahotniuc spune că, fiind în prag de alegeri, pentru el conta ca situația din Banca de Economii a Moldovei să fie ținută sub control și atunci i-a comunicat lui Șor: „dacă nu ține banca, te vor rupe oamenii, dacă nu te vor rupe oamenii, te voi rupe eu”.

„N-am vină. Nu-s vinovat”

Cu referire la acuzațiile de escrocherie, Vladimir Plahotniuc a menționat că „din lipsă de probe, procurorii utilizează sintagme precum «fiind siguri că el este benegiciarul companiei»”, punctând că procurorii s-ar conduce după ideea „o minciună spusă de mai multe ori devine adevăr”.

Inculpatul a continuat, spunând că „n-am vină. Nu-s vinovat”, argumentând că semnătura sa nu apare nicăieri, iar procurorii nu au putut aduce probe care ar demonstra că alte persoane au semnat la indicațiile lui.

Totodată, a mențioant că firmele care figurează în rechizitoriu nu-i aparțin și nu i-au aprținut vreodată.

„N-am beneficiat de acești bani și, cu atât mai mult, nu i-am spălat sau uscat”, a declarat Plahotniuc în fața instanței.

„Eu când am dreptul să adresez întrebări?”

Discursul susținut de Plahotniuc a fost urmat de o serie de întrebări adresate de procuror.

Procurorul a inițiat runda de întrebări, amintind despre informații obținute de la băncile din străinătate, care se referă la beneficiarii efectivi ai unor filme incluse în rechizitoriu.

Vizibil deranjat de întrebări, Vladimir Plahotniuc a ridicat tonul, adresându-i-se procurorului cu socicitarea „dați-mi întrebări pe ce am vorbit eu!”. În replică, procurorul a punctat că îi adresează întrebări în baza faptelor documentate și punctate în rechizitoriu.

Avocatul Lucian Rogac i-a sugerat lui Vladimir Plahotniuc să bea apă, insistând asupra acestui fapt. „Beți apă! Beți apă”, i s-a adresat apărătorul.

Au urmat alte întrebări ale procurorului, unele cu referire la firmele ale cărui beneficiar ar fi, iar altele despre relația cu Ilan Șor sau cu Vladimir Andronachi.

„Dați să vă lămuresc eu să înțelegeți ce întrebațați”, i-a replicat Plahotniuc procurorului la una dintre întrebări, interesându-se „eu când am dreptul să adresez întrebări?”. În replică, magistratul Sergiu Stratan i-a comunicat că statutul în dosar nu-i oferă această posibilitate.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declar presei că „am luat act de această versiune și urmează să o combatem prin argumente la etapa dezbaterilor judiciare”.

„Poziția inculpatului în cadrul audierii trebuie să fie înțeleasă, având în vedere acel factor, că el nu este prevenit cu privire la darea declarațiilor mincinoase sau false și poate să prezinte oricare versiune în sensul apărării sale și să indice orice reproșuri sau obiecții cu privire la obiectul acuzației care-i este adus”, a adpugat procurorul Alexandru Cernei, cu referire la declarațiile inculpatului Vladimir Plahotniuc.



DOSARELE LUI PLAHOTNIUC. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, altele cinci se află la faza de urmărire penală.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.