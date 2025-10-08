Moțiunea de destituire a lui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de biroul Adunării Naționale

Moțiunea de destituire a președintelui francez Emmanuel Macron, depusă de La France Insoumise (n.r. Partidul Politic Franța Nesupusă) a fost considerată inadmisibilă de membrii biroului Adunării Naționale, reuniți în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie. Cinci membri ai biroului au votat pentru, zece împotriva și cinci s-au abținut, a scris BFM TV.

La câteva minute după anunțarea demisiei premierului Sébastien Lecornu, pe 6 octombrie, membrii La France Insoumise au solicitat în unanimitate examinarea moțiunii de destituire a lui Emmanuel Macron. Moțiunea a fost depusă de 104 deputați.

Președinta partidului La France Insoumise și membra Adunării Națională, Mathilde Panot, a acuzat Adunarea că îl protejează pe Macron, după ce reprezentanții extremi drepte s-au abținut de la vot în timpul examinării moțiunii de destituire.

„Încă o dată, ca de obicei, Adunărea Națională îl salvează pe Emmanuel Macron”, a declarat aceasta în fața presei franceze.

La France Insoumise rămâne favorabilă destituirii șefului statului și organizării unei noi alegeri prezidențiale.

„La vârful statului avem pe cineva care face ce vrea, căruia nu-i mai pasă de nimic. Singura soluție este ca el să plece”, a declarat deputatul David Guiraud.

Totodată, negocierile purtate de premierul demisionar cu forțele politice continuă cu socialiștii, ecologiștii și comuniștii. Sébastien Lecornu „va raporta apoi concluziile sale” lui Emmanuel Macron și ar trebui să se exprime la jurnalul televizat France 2 la ora 20:00.