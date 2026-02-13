Modelul de finanțare a sectorului de construcții din R. Moldova face ca locuințele să fie cu cel puțin 20% mai scumpe, arată analiza IDIS „Viitorul”

O reformă urgentă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 13 februarie 2026, de către Veaceslav Ionită, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, R. Moldova aplică un model de finanțare diferit de cel din România și din Uniunea Europeană, iar acest fapt se reflectă direct în costurile ridicate ale locuințelor. „La noi piața este mică, se construiește puțin, sunt puține tranzacții, iar de aici rezultă și prețurile mari”, a spus Veaceslav Ioniță.

„La un proiect de 100 de milioane de euro, taxa este de 500 de mii de euro doar pentru a putea lucra”

Datele privind indicele construcțiilor rezidențiale, analizate de către expert, arată fluctuații importante în ultimii zece ani . Dacă în 2015 indicele era de 100%, în 2021 s-a atins un vârf de 165%, urmat de o scădere la 95% în 2023 și o revenire la 131% în 2025. Chiar și în aceste condiții, nivelul actual nu mai atinge boom-ul din 2021. Expertul a explicat că reglementările introduse după 2022–2023, inclusiv taxa de reglementare de 0,5% din valoarea lucrărilor, au afectat puternic piața. „La un proiect de 100 de milioane de euro, taxa este de 500 de mii de euro doar pentru a putea lucra. Această taxă lovește direct în business”, a menționat el.

Raportat la PIB, potrivit economistului, sectorul construcțiilor rezidențiale reprezenta 2,3% în 2021, dar doar 1,6% în 2025. În comparație, în Republica Moldova se construiește de două ori mai puțin decât în România și de aproape patru ori mai puțin decât media europeană. În paralel, portofoliul creditelor bancare pentru imobile a crescut semnificativ, de la 3,7 miliarde lei în 2015 la 29,4 miliarde lei în 2025. Jumătate din această sumă a fost accesată doar în ultimii doi ani, marcând o explozie a creditelor ipotecare. Însă structura finanțării este dezechilibrată: din totalul de 29,4 miliarde lei, doar 3,3 miliarde lei reprezintă credite acordate companiilor de construcție, în timp ce 26,1 miliarde lei sunt credite ipotecare contractate de populație.

„Lipsa finanțării directe a dezvoltatorilor a determinat apariția unor mecanisme alternative”

„Aproape toți banii din bănci care sunt destinați sectorului de construcție ajung la companii prin intermediul populației. Este o discrepanță enormă”, a explicat economistul.

În 2005, susține analistul economic, 70% din finanțarea sectorului era direcționată către companiile de construcții și doar 30% către populație. Astăzi, proporția este inversă, companiile fiind finanțate în proporție de doar 10%. Tot în 2025, populația a contractat credite ipotecare noi în valoare de 11,3 miliarde lei și a rambursat 3,8 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere netă a îndatorării de 7,5 miliarde lei. În același an, companiile de construcții s-au îndatorat net cu doar 1,2 miliarde lei. Situația a fost similară și în 2024.

Veaceslav Ioniță afirmă că lipsa finanțării directe a dezvoltatorilor a determinat apariția unor mecanisme alternative, precum atragerea „investitorilor” privați. În lipsa creditării bancare avantajoase, aceștia au cumpărat apartamente la prețuri mici în fază incipientă și le-au revândut ulterior la prețuri triple. „Mai mult de 20% din prețul final al apartamentelor este legat de faptul că dezvoltatorii nu au acces la finanțare directă și sunt nevoiți să apeleze la investitori”, a afirmat Veaceslav Ionită.

„Sectorul construcțiilor este cel care mișcă astăzi economia națională”

În Uniunea Europeană, 50–70% dintr-un proiect imobiliar este finanțat de bănci, la dobânzi mai mici decât cele pentru creditele ipotecare ale populației. În Republica Moldova, acest model nu funcționează, ceea ce limitează accesul cetățenilor la locuințe mai ieftine și împiedică dezvoltarea unei piețe competitive.

„Sectorul construcțiilor este cel care mișcă astăzi economia națională. Băncile ar putea finanța direct companiile de construcții, iar cetățenii pe lângă credite ipotecare, ar putea cumpăra locuințe în rate direct de la dezvoltator, pe 5 sau 10 ani, la un preț corect, fără costuri ascunse”, a concluzionat Veaceslav Ionită.