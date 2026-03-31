În ciuda celor două rapoarte pozitive întocmite de Comisia de evaluare externă, o judecătoare de Apel NU promovează vettingul și este eliberată din funcție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a aprobat, cu 10 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătoarea Angela Braga. Astfel, CSM a constatat nepromovarea evaluării externe a magistratei și a dispus eliberarea acesteia din funcția de judecătoare la Curtea de Apel Centru.

După examinarea documentelor și audierea subiectului, Consiliul a constatat că judecătoarea nu îndeplinește criteriile de etică prevăzute de Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

În consecință, judecătoarea Angela Braga nu a promovat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de 6 ani, în temeiul art. 18 al. 5 din legea nr. 152/2023, și neavând drept la indemnizația unică de concediere.

Decizia a fost luată în ședința CSM din 31 martie.

Judecătoarea Curții de Apel Centru din Chișinău, Angela Braga, activează în sistemul judecătoresc din 2008. La 13 martie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a finalizat evaluarea magistratei Angela Braga și a transmis CSM raport cu propunerea ca judecătoarea să promoveze evaluarea integrității. Totuși, cu 10 voturi „pro”, CSM a respins vineri, 16 aprilie, raportul pozitiv al Comisiei Vetting în privința judecătoarei.

În reevaluarea judecătoarei Angela Braga, s-au analizat circumstanțele legate de începerea unei urmăriri penale în privința acesteia. Comisia a solicitat de la Procuratura Generală, Procuratura municipiului Chișinău și CSM acte sau probe primare care ar confirma bănuiala rezonabilă cu privire la faptele imputate subiectului. Atât solicitările inițiale, cât și cele repetate au fost respinse, pe motiv că „urmărirea penală nu a fost finalizată sau pe motiv de protecție a datelor cu caracter personal”, conform comunicatului.

„Așa cum standardul de probă solicită stabilirea prin constatări proprii a problemelor de integritate, Comisia nu a putut identifica, din probe primare, fapte sau circumstanțe noi care să schimbe concluzia inițială, respectiv cea de promovare a evaluării”, notase atunci Comisia.

Legea prevede că Consiliul Superior al Magistraturii examinează rezultatele evaluării în ședință, în baza dosarului de evaluare recepționat de la comisia de evaluare.

Prin hotărâre motivată, adoptată în cel mult 30 de zile de la recepționarea documentelor, Consiliul:

a) acceptă raportul cu privire la evaluare și constată promovarea sau nepromovarea evaluării;

b) respinge raportul cu privire la evaluare și dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare, dacă constată circumstanțe de fapt sau erori procedurale care puteau duce la promovarea sau, după caz, nepromovarea evaluării;

ZdG a scris în luna martie, citând surse, că Tamara Mereuță, Emil Bulat și Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești și Angela Braga de la Curtea de Apel Centru din Chișinău sunt cei patru judecători cercetați pentru acte de corupție.