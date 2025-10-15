Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a oferit detalii despre compensațiile oferite în sezonul de încălzire 2025-2026

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile intenționează să lanseze procesul de înregistrare pentru compensațiile la energie în la începul lunii noiembrie.

„Vom stabili formula de distribuire a compensațiilor în acest an. Intenționăm să lansăm procesul de înregistrare la începutul lunii noiembrie. Guvernul și ministerul vor oferi toate detaliile, așa cum au făcut-o în ultimii patru ani. Vom fi alături de cetățenii și familiile noastre în această perioadă dificilă. Compensațiile pentru încălzire vor fi acordate în numerar. Cât despre compensațiile universale pentru consumul de energie electrică, după cum știți, acestea se vor reflecta în facturi”, a declarat Buzu.

Conform autorităților, compensațiile pentru energie se acordă sub formă monetară, oferită direct fiecărei gospodării eligibile pe cardul bancar al solicitantului sau la poștă. Consumatorii casnici pot solicita compensații pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie.

Decizia de acordare a compensației și valoarea compensației se calculează individual de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Aceasta variază pentru fiecare gospodărie în funcție de venituri, numărul de persoane care locuiesc împreună, statutul acestora (persoană cu dizabilitate severă, copil, pensionar, student cu frecvența la zi, șomer), tipul sursei principale de încălzire a locuinței etc.

Consumatorii eligibili pot beneficia de compensații dacă încălzesc gospodăria pe bază de gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid (lemne, cărbuni, pelete, brichete).