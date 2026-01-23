Ministrul Energiei vine cu explicații tehnice privind calitatea motorinei reclamate de consumatori

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu precizări privind „incidentele provocate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate în Moldova”. Într-o postare pe Facebook, acesta menționează că pe parcursul acestei săptămâni, în adresa Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare şi protecția consumatorului au parvenit o serie de sesizări din partea cetățenilor, care au s-au plâns de defecțiuni în funcționarea automobilelor lor.

„În urma acestor sesizări, Inspectoratul a demarat un proces de prelevare a probelor de motorină și transmiterea lor pentru testare la un laborator autorizat”, declară ministrul, venind cu mai multe detalii tehnice.

„Aș vrea să ofer un pic de context mai tehnic în această situație. În Moldova a fost transpus standardul European EN 590:2022 privind parametrii de calitate a motorinei. Astfel, pentru perioada de iarnă, standardul stabilește mai multe clase de combustibil diesel, în funcție de temperatura limită de filtrabilitate (TLF). Pentru zona climatică temperată, cum este cea din R. Moldova, clasele A – F prevăd parametrii TLF de la +5C la -20 °C. Decizia privind tipul clasei de motorină importate ține de managementul companiei petroliere, în funcție de condițiile climatice din țară și disponibilitatea acestui tip de motorină la rafinăriile regionale sau traderi. De regulă, în perioada de iarnă, companiile importă motorină cu parametrul TLF de clasa E (maximum -15 °C ) și F ( maximum -20 °C). însă, în ultima perioadă, noaptea au fost înregistrate temperaturi de -23 până la -25 °C”, explică ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În perioada rece a anului, situații similare au fost înregistrate și în alte state din regiune, inclusiv în România, astfel de situații fiind posibile la scăderea temperaturii aerului ambiant sub -15°C, mai adaugă acesta. Potrivit ministrului, autoritățile monitorizează situația și iau măsurile necesare pentru a asigura siguranța aprovizionării țării cu combustibili.

Ministerul Energiei confirmă calitatea „ieșită din parametri” a motorinei

Calitatea unei cantități din motorina care a fost importată în R. Moldova în sezonul rece ar fi fost „oleacă ieșită din parametri”, a spuns ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.

„Adevărul este că motorina de iarnă trebuie să aibă o caracteristică specială, îi zice punctul de curgere la rece (CFPP), care trebuie să fie -20 °C conform standardului M590 pentru motorină. Din câte am înțeles, nu știu la care operator, se pare că a venit un lot cu acest CFPP oleacă ieșit din parametri. Înțeleg că situația se remediază”, a declarat ministrul Energiei, fiind întrebat de jurnaliști înainte de ședința de Guvern de joi, 22 ianuarie.

Anterior, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate mai multe apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. La fel, în spațiul online și pe rețelele de socializare au fost identificate mai multe materiale video publice, postate de consumatori, care exprimă nemulțumiri similare privind calitatea motorinei.