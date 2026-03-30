Miniștrii Energiei din UE vor discuta despre un răspuns coordonat la perturbările provocate de criza din Iran

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană vor discuta marți modul în care își coordonează răspunsul la perturbările generate de războiul din Iran pe piața globală de energie, arată un document intern privind întâlnirea, consultat de Reuters.

„Miniștrii sunt invitați să împărtășească evaluarea lor privind recentele evoluții de pe piețele energiei, identificând zonele unde o coordonare mai puternică la nivelul UE ar putea fi necesară, indicând ce măsuri concrete ar putea fi adoptate pentru a rezolva dificultățile de pe piața gazelor și a petrolului într-un mod coordonat. Rămâne importantă evitarea răspunsurilor naționale necoordonate și fragmentate și semnalelor perturbatoare către piață”, arată documentul consultat de Reuters.

Întâlnirea miniștrilor Energiei din UE se va desfășura în regim de videoconferință și vine după ce miniștrii de Finanțe ai statelor membre au abordat săptămâna trecută problema stringentă a prețurilor ridicate la energie.

Conform unor declarații susținute de Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, economia europeană se află în fața riscului stagflației.

„Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul șocului stagflației, cu alte cuvinte, o situație în care creșterea economică mai lentă coincide cu o inflație mai ridicată”, a atras acesta atenția după întâlnirea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană.

Iran a recurs la represalii în urma atacurilor aeriene americano-israeliene și a blocat Strâmtoarea Ormuz, permițând ca doar navele care aparțin statelor „prietene” să tranziteze calea navigabilă dintre Golful Persic și Golful Oman.

Această acțiune a dus la o creștere galopantă a prețurilor la combustibili, existând temeri că războiul din Orientul Mijlociu ar putea genera cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii.

Chiar dacă pentru Uniunea Europeană nu există un risc imediat pentru aprovizionarea cu petrol, potrivit declarațiilor Comisiei Europene, președinta acestei instituții, Ursula von der Leyen, a făcut apel la începerea imediată a negocierilor pentru a pune capăt războiului din Iran.

În paralel, executivul european a sfătuit țările membre să demareze pregătirile pentru iarnă, pe fondul perturbărilor energetice din Orientul Mijlociu.

În așteptarea unor măsuri coordonate la nivel european, unele state au recurs la decizii de limitare a impactului creșterii prețului la combustibil asupra economiei, printre aceste state aflându-se și România.