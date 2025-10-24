Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la raport, pe final de mandat

Ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a ținut vineri, 24 octombrie, o conferință de presă privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat. Întrebată de jurnaliști dacă se va regăsi în noul cabinet de miniștri sau dacă își dorește acest lucru, aceasta nu a răspuns la întrebare.

Printre principalele reușite pe care le-a obținut ministerul Justiției pe perioada în care l-a condus, Mihailov a menționat constituirea noilor Consilii Superioare ale Magistraturii (CSM) și Procuraturii (CSP) în componență nouă, cu membri care au promovat verificarea eticii și financiară; crearea colegiilor interne din componența CSM și CSP, colegii care sunt responsabile de asigurarea integrității, evaluarea performanțelor judecătorilor și verificarea sub aspect disciplinar a procurorilor și judecătorilor; elaborarea și revizuirea mecanismelor de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a magistraților și procurorilor și altele.

Șefa de la Justiție nu a vrut să spună dacă se va regăsi în Guvernul următor. „Cred că este corect să lăsăm această prerogativă noului prim-ministru de a anunța noul cabinet. (…) Important e să ne ducem mandatul la final, însă voi continua să pun umărul la tot ce ține de reforma justiției și domeniul drepturilor omului care este un domeniu foarte aproape mie”, a declarat aceasta.

Mandatul de ministră a Justiției al Veronicăi Mihailov-Moraru a durat din februarie 2023 până în octombrie 2025, inclusiv.