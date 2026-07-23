Ministerul Energiei vine cu două propuneri în contextul scumpirii gazelor naturale pe piețele europene

Ministerul Energiei vine cu două propuneri în contextul în care prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 euro/MWh. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghietu, noi „nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale”, însă suntem în stare de a „controla modul în care funcționează piața din R. Moldova”.

Astfel, prima este modificarea metodologiei, astfel încât ANRE să poată ajusta tarifele trimestrial, atât în sus, cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale.

„Consumatorii trebuie să resimtă mai rapid nu doar de eventualele scumpiri, ci și de ieftiniri. Un mecanism similar l-am introdus în această primăvară pentru produsele petroliere și a contribuit la evitarea unui deficit major de carburanți”, a explicat șeful de la Energie.

A doua direcție este reducerea costurilor interne.

„După prețul de achiziție a gazelor, cea mai mare componentă din factură este distribuția. În prezent, aceasta reprezintă aproape 4 lei pentru fiecare metru cub și reprezintă aproape 30% din tarif. Din acest motiv, am solicitat anterior Moldovagaz să optimizeze activitatea celor 12 întreprinderi de distribuție, inclusiv prin reorganizarea lor într-o singură companie. O structură mai eficientă înseamnă costuri administrative mai mici și, în timp, servicii mai ieftine pentru consumatori. În perioade de volatilitate, deciziile trebuie să asigure atât securitatea aprovizionării cu gaze, cât și capacitatea furnizorului de a procura din timp volumele necesare pentru iarnă. În paralel, rămâne esențial să reducem toate costurile care depind de noi și pot fi optimizate”, a notat Junghietu.

Totodată, șeful de la Energie vine cu un răspuns pentru cei care se întreabă care este motivul ajustării tarifelor la gaze pentru consumatorii din R. Moldova: „R. Moldova nu se poate izola de evoluțiile pieței europene”.

El a subliniat că nu doar Moldova a așteptat ca prețurile să scadă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. „Întreaga Europă a mizat pe acest scenariu. Din acest motiv, depozitele europene de gaze sunt astăzi umplute într-o proporție mai redusă decât în anii precedenți, iar concurența pentru fiecare volum disponibil este mai mare”.

Cu referire la vocile care promit „gaz ieftin din Rusia”, ministrul accentuează că este o promisiune fără fundament.