Mii de palestinieni strămutați caută să revină la casele lor după încetarea focului în Gaza

Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care a intrat în vigoare vineri, 10 octombrie, în Fâșia Gaza, a determinat mii de palestinieni să încerce să revină la casele lor, străbătând enclava devastată de doi ani de război, relatează AFP, citat de Agerpres.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat speranța că țara sa ar putea celebra „o zi a bucuriei naționale” încă de luni seara „odată cu întoarcerea tuturor ostaticilor” aflați în captivitate în Gaza.

După anunțul făcut de armata israeliană privind intrarea în vigoare a încetării focului, mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului, în timp ce alții s-au întors la ruinele caselor lor în Khan Yunis, în sud.

Armata israeliană a anunțat o repoziționare a trupelor sale în sectoare ale Fâșiei Gaza, asediată și devastată de războiul declanșat în urma atacului fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas la 7 octombrie 2023 împotriva Israelului.

Dar, armata a avertizat că mai multe zone rămân „extrem de periculoase” pentru populația civilă. Încetarea focului și eliberarea ostaticilor sunt prevăzute în cadrul unui acord încheiat joi, după patru zile de negocieri indirecte în Egipt între Hamas și Israel, prin mediatori internaționali, între care și SUA.

Acordul, aprobat de guvernul israelian, se bazează pe un plan anunțat la sfârșitul lunii septembrie de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului. Potrivit Apărării civile palestiniene, forțele israeliene s-au retras din mai multe zone ale orașului Gaza și din unele părți ale Khan Yunis, sud.

În cursul acestei prime etape a retragerii, armata israeliană va continua să controleze circa 53% din Fâșia Gaza, potrivit guvernului israelian.

Armata americană a confirmat că forțele israeliene și-au încheiat retragerea pe „linia galbenă”, prevăzută de planul Trump, iar perioada de 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor a început, potrivit emisarului american Steve Witkoff.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi că ar intenționa să se ducă duminică în Orientul Mijliu.

„Ostaticii se vor întoarce acasă luni sau marți. Voi fi probabil acolo. Intenționăm să plecăm duminică”, a spus el.

Dintre cei 48 de ostatici – 47 răpiți în timpul atacului din 7 octombrie și un soldat ucis în 2014, ale cărui rămășițe le deține Hamas – 20 sunt în viață și 28 decedați, a declarat premierul Netanyahu.

În schimbul ostaticilor, Israelul urmează să elibereze 250 de deținuți din motive de securitate, între care numeroși condamnați, precum și 1700 de palestinieni din Fâșia Gaza arestați din octombrie 2023.

Acordul încheiat în Egipt se integrează în planul în 20 de puncte al lui Trump care prevede o încetare a focului, eliberarea ostaticilor, retragerea etapizată israeliană din Gaza, dezarmarea Hamas și instituirea unei autorități de tranziție formată din tehnocrați, condus de un comitet supervizat de Donald Trump.

A doua etapă constă în dezarmarea Hamas și exilarea combatanților săi, continuarea retragerii în etape a Israelului din Gaza, puncte de divergență îmtre părțile beligerante. Hamas nu a reacționat la apelul privind dezarmarea sa și cere retragerea totală a Israelului din Gaza. Un responsabil al Hamas, Osama Hamdan, a respins crearea unui comitet prezidat de Donald Trump.

Netanyahu cere dezarmarea grupării islamiste și afirmă că vrea să mențină armata în majoritatea teritoriului palestinian.