MIDR despre tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu: Au fost reparați și complet restaurați circa 4 km de cale ferată
Până în prezent, au fost reparați și complet restaurați circa 4 km de cale ferată combinată de pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precizând că specialiștii continuă lucrările de montare a ecartamentului european, pregătind rețeaua feroviară a R. Moldova „pentru integrarea completă în rețeaua europeană și reluarea circulației trenurilor”.
Conform ministerului, lucrările vor continua cu consolidarea malului și stabilizarea versantului, iar etapa finală va include montarea și instalarea suprastructurii caii ferate, pregătind terenul pentru funcționarea sigură și durabilă a acesteia.
„Progres major se înregistrează și pe tronsonul Văleni-Cahul. În cadrul vizitei pe șantier, ministrul Bolea a discutat cu muncitorii despre evoluția lucrărilor și modul în care decurg activitățile zilnice. Până la moment, au fost forate 920 de găuri, cu adâncimi de pana la 25 de metri, și turnate aproximativ 8 mii de tone de beton, formând piloți de susținere, care consolidează malul râului Prut și protejează infrastructura împotriva calamităților naturale”, se arată în comunicatul de presă.