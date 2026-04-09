MIDR despre tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu: Au fost reparați și complet restaurați circa 4 km de cale ferată

Până în prezent, au fost reparați și complet restaurați circa 4 km de cale ferată combinată de pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precizând că specialiștii continuă lucrările de montare a ecartamentului european, pregătind rețeaua feroviară a R. Moldova „pentru integrarea completă în rețeaua europeană și reluarea circulației trenurilor”.

Conform ministerului, lucrările vor continua cu consolidarea malului și stabilizarea versantului, iar etapa finală va include montarea și instalarea suprastructurii caii ferate, pregătind terenul pentru funcționarea sigură și durabilă a acesteia.