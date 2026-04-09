„Așa au loc bătăile la Curtea de Apel Centru”: Reacția unui judecător după ce în spațiul public au apărut informații despre un conflict între magistrații Beșelea și Cazacicov. Curtea de Apel „nu a înregistrat astfel de cazuri”

Astăzi, 9 aprilie, în spațiul public au apărut înformații despre un posibil conflict, care ar fi degenerat într-o bătaie, între judecătorii Curții de Apel Centru, Eugeniu Beșelea și Andrei Cazacicov. Purtătoarea de cuvânt a instanței a declarat pentru ZdG că „nu au fost înregistrate astfel de cazuri”.

Ulterior, Judecătorul Eugeniu Beșelea a postat o fotografie cu Andrei Cazacicov, cu textul „Așa au loc bătăile la CA Centru”.

Sursa: Eugeniu Beșelea/ Facebook

Informația despre faptul că Beșelea și Cazacicov „s-ar fi luat la bătaie” a apărut pe canalul de Telegram „Ungureanu 112″.

Detalii din cariera lui Beșelea

Eugeniu Beșelea și-a început cariera în 2017, când a fost numit prin decretul președintelui în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani. În noiembrie 2021, magistratul a fost transferat de la sediul Buiucani la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău. În 2023 a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Prin decretul președintei din martie 2025, Eugeniu Beșelea a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.

Eugeniu Beșelea a făcut parte din completul de judecători le-a achitat pe ex-magistratele Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu, Liubovi Brânză, Ludmila Ouș și Victoria Hadârcă în dosarul de corupție din 2018. Beșelea a făcut parte și din completul de judecători, care i-au condamnat la câte șase ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, în dosarul furtului miliardului, pentru spălare de bani, pe trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll: Andrei Nirauța, conducătorul „Caritas Group”, Ala Guțu (Lala), administratoare a companiei „Provolirom SRL” și Tatiana Dolghina – cea care a administrat „Dracard SRL”, pentru că ar fi contractat credite neperformante de milioane de lei, care ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.

În octombrie 2024, Eugeniu Beșelea a fost evaluat de Comisia Vetting în calitate de candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), promovând evaluarea.

Cariera lui Cazacicov

Andrei Cazacicov activează în sistemul judecătoresc din septembrie 2020, atunci când a fost numit pe un termen de cinci ani în funcția de magistrat la Judecătoria Edineț. În octombrie 2020, CSM a repartizat judecătorul la sediul Briceni al Judecătoriei Edineț. Anterior a activat în calitate de ofițer superior de urmărire penală al Secției Urmărire Penală al Inspectoratului de Poliție Botanica, conform magistrat.md.

Candidații la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în cele două colegii de specialitate ale Consiliului, înscriși în concurs după 1 septembrie 2023, sunt evaluați de Comisia Vetting, așa cum stabilește Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.



