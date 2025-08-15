Mesajul unui soldat ucrainean din unitatea care a spus celebra replică „Du-te dracu, navă rusească!” și a fost prizonier la ruși 697 de zile: „Putin nu este un jucător rațional, el își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect”

Vlad Zadorin este un militar ucrainean eliberat dintr-o lungă captivitate, după ce a fost capturat pe Insula Șerpilor din Marea Neagră. El a acordat un interviu pentru HotNews despre ce așteaptă de la întâlnirea Trump – Putin, care începe vineri la 22, ora R. Moldova. Totodată, acesta oferă dezvăluiri despre torturile la care a fost supus în captivitate.

„Sper ca Trump să aibă suficient bun-simț și raționalitate pentru a înțelege, în sfârșit, că Putin nu este un jucător rațional, ci pur și simplu își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect”, crede militarul.





„Este suficient să nu lipsești de la câteva lecții la școală pentru a înțelege cum se termină încurajarea dictatorilor și tiranilor”, crede Vlad Zadorin despre întâlnirea de vineri din Alaska.

Originar din regiunea Kirovograd, orașul Blagoveshchenskе, Vladislav Zadorin este militar de carieră din 2019.

A participat în luptele din Donețk și Luhansk și a fost într-o lungă captivitate.

Zadorin spune că înțelegerea trebuie să îngreuneze Rusia „să înceapă un nou război peste câțiva ani”

„Ucrainenii își doresc pacea mai mult decât oricine, dar cu siguranță nu cu prețul pierderii propriei țări. Orice scenariu în care Rusia scapă nepedepsită pentru agresiunea sa este o încurajare pentru aceasta să facă același lucru în viitor”, spune militarul.

„Toți ucrainenii sunt convinși că, dacă va exista înghețarea conflictului și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, aceasta va fi stimulată să înceapă un nou război peste câțiva ani”.

Ofensiva rusă din 24 februarie 2022 l-a prins pe Insula Șerpilor, unul dintre primele puncte atacate. Un camarad al său a strigat atunci celebra replică „Du-te dracu, navă rusească!”, înainte să fie înconjurați și obligați să se predea.

„Credeau că vor găsi laboratoare”

„Au atacat Insula Șerpilor pentru că credeau că acolo se află anumite laboratoare de biochimie, la care apar anumiți mutanți. În timpul asaltului asupra insulei, căutau intrările în laboratoare de biochimie”, a povestit soldatul pentru HotNews.

„Ei chiar sperau că vor găsi acolo mutații, viruși etc. Ei chiar credeau că americanii au dislocat acolo laboratoarele pentru „distrugerea națiunii ruse”. Ridicol”.

Referitor la așteptările de la întâlnirea din Alaska, Vladislav Zadorin spune că „Este suficient să nu lipsești de la câteva lecții la școală pentru a înțelege cum se termină încurajarea dictatorilor și tiranilor”.

„Putin nu este un jucător rațional”

„Sper ca Trump să aibă suficient bun-simț și raționalitate pentru a înțelege, în sfârșit, că Putin nu este un jucător rațional, ci pur și simplu își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect”.

Soldatul admite că trece acest mesaj prin filtrul experienței sale personale, susținând că în lungul prizonierat a fost torturat.

„În Shebekino a avut loc prima interogare cu aplicarea sistemului în care plăcile cu curentul electric au fost conectate la sfârcuri și organe genitale. Ne interogau în așa mod, aplicând loviturile cu picioare și bastoane”, spune el.

„După două zile petrecute la Shebekino, am fost transportați la izolatorul de la Starîi Oskol. La început nu ne băteau, însă în scurt timp au început bătăile care se intensificau tot mai mult. Din zece persoane înapoi, spre cameră, se întorceau doar șapte sau opt, restul au fost uciși în bătaie”, a povestit Zadorin.

„Toate cărțile sunt la Trump”

„Poți vorbi cu Putin doar atunci când economia Rusiei sau armata rusă se prăbușește, intră în colaps. În prezent, ambele se află într-o situație dificilă, oricât ar spune Kremlinul altceva”, crede Zadorin despre faza în care a ajuns astăzi războiul.