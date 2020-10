Mesajul ministrului Igor Șarov de Ziua Profesorului „Deopotrivă cu medicii pot să vă numesc Eroii anului 2020”

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a venit cu un mesaj de felicitare dedicat lucrătorilor din învățământ, cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Profesorului.

Redăm mai jos mesajul integral al ministrului Educației.

Dragi colegi, educatoare, învățători și învățătoare, profesori și profesoare!

Dragi lectori, conferențiari și profesori universitari!

Dragi lucrători ai sistemului educațional!

Astăzi se cuvine să îngenunchem în fața Domniilor Voastre. Este Ziua Dumneavoastră, ziua celor care dau viață societății, este ziua celor care creează valori, este ziua tuturor celor care plăsmuiesc suflete și îi fac Personalități.

Pe întreg parcursul istoriei noastre zbuciumate, învăţătorii au fost în primele rânduri ale celor ce au cerut dreptate şi adevăr, şi-au îndrumat discipolii spre noi realizări, au avut curajul să confrunte neadevărul, au manifestat dragoste şi perseverență în promovarea tinerilor.

Rolul nostru, al pedagogilor devine şi mai important în condiţiile moderne. Suntem chemaţi să facem faţă noilor provocări, să valorificăm oportunităţile oferite de noile tehnologii, să integrăm organic valorile naţionale în universul valorilor general umane, să ne perpetuăm identitatea într-o lume a globalizării.

Sunt încrezător, pedagogii noștri au capacitatea şi pregătirea necesară pentru a face faţă acestor provocări. Devotați, însuflețiți de faptele înaintaşilor, ne vom face şi în continuare datoria, contribuind la prosperarea țării.

Dragi colegi,

Anul acesta am fost puși în fața unei realități care ne-a testat tuturor limitele. Cu toate acestea, am încercat împreună să ținem situația sub control și astfel am reușit să începem un nou an de studii, care de altfel va rămâne în istorie, fiind marcat de pandemia Covid-19.

Vreau să îmi permiteți să accentuez cuvântul împreună.

Împreună: profesori, manageri, șefi de Direcții, educatori și fiecare angajat din învățământ ați fost și sunteți prima linie de luptă în sistemul educațional contra provocărilor impuse de pandemie.

Dragi profesori,

vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați adaptat, pentru că ați perseverat, pentru că nu ați cedat, deoarece știu că pentru foarte mulți dintre Dumneavoastră, predarea online este o adevărată provocare.

Este la fel de greu să trăiești cu frica de a fi infectat și de a lupta cu acest cumplit virus. Vă mulțumesc și vă admir pe fiecare în parte pentru onorabila profesie pe care ați ales-o, cea de a educa generații.

Stimați manageri, vreau să vă mulțumesc și Dumneavoastră personal pentru toată munca depusă în această vară pentru ca procesul educațional să fie reluat la 1 septembrie. Ați depus un efort colosal pentru ca instituțiile pe care le conduceți să poată activa în perioada pandemică, mai ales că responsabilitatea pe care o purtați este una foarte mare.

În toată această perioadă, mulți dintre dumneavoastră ați lucrat fără concediu, ați fost voluntari, fără sărbători, fără zile de recuperare, ședințe cu structurile ierarhice și sâmbăta, și duminica, până la ore târzii.

Este o încălcare a drepturilor Dumneavoastră, recunoaștem.

Planuri de activitate, reglementări metodice, reglementări post-criză…. Toți sunt obosiți. Înțelegem că vă sacrificați, acum, în condiții de riscuri foarte mari. Starea insuportabilă este definită de diverse formulare, totaluri, adaptări, părinți, termometrie, contabilitate, pontare, tarifare, atestare, asigurare medicală, ședințe cu părinții, mobilier, asistență tehnică, alimentația copiilor.

Într-adevăr, e foarte complicat!

Apreciez incontestabil implicarea D-stră, care într-un timp extrem de restrâns ați reușit să fiți alături de colectivul de cadre didactice, elevi, părinți, găsind soluții flexibile și inovatoare pentru depășirea tuturor provocărilor importante asigurării continuității procesului educațional și promovarea succesului în educație.

Această pandemie a pus la grea încercare întreg globul pământesc. Nici țara noastră și nici oricare alta din lume nu a fost pregătită pentru ce ne-a adus acest an, dar împreună continuăm să luptăm și să găsim cele mai bune soluții pentru a putea avea o viață normală și în actualele condiții.

În calitatea mea de ministru al Educației, Culturii și Cercetării vreau să vă îndemn să aveți curajul şi răbdarea de a acorda în continuare, copiilor, sprijinul de care au nevoie. În acest context remarc, că bucuria de a fi alături de copii, trebuie să o legăm de datoria de a-i forma oameni de valoare.

Dragi colegi, prieteni, profesori, cred că deopotrivă cu medicii pot să vă numesc Eroii anului 2020 și doresc să vă îndemn să rămâneți în continuare Eroi, luptători și exemple demne pentru generația pe care o creștem azi.

Ceea ce educăm azi este viitorul de mâine. Și cred că ne dorim cu toții să fie un viitor bun, sigur, frumos, înțelept, cu bun simț și inteligent. Anume aceasta trebuie să semănăm în educația copiilor noștri.

În numele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării dar și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, care este pentru noi toţi o zi plină de semnificație și culoare.

Permiteți-mi încă o dată să îmi exprim recunoștința și aprecierea pentru munca depusă de fiecare angajat în parte al sistemului educațional.

Vă doresc în primul rând să fiți sănătoși, să fiți tari și să aveți încrederea că lucrurile vor decurge spre mai bine.

Împreună putem reuși să facem educația să devină siguranța viitorului.Meritați tot respectul şi admiraţia noastră pentru ceea ce realizaţi.

Fiecare din noi, astăzi va face un exercițiu de recunoștință pentru educatoarea dragă, pentru primul învățător sau învățătoare, pentru profesorii din treapta gimnazială și liceală.

Se cuvine să dedicăm această zi și profesorilor din școlile profesionale, colegii și corpului didactic universitar, cei datorită cărora suntem astăzi profesori, medici, ingineri, jurnaliști, juriști și alte profesii foarte importante.

Să ne amintim, cu drag, de bunii noștri profesori și dacă e cu putință, să le facem o vizită sau să le dăm un telefon și NU DOAR ASTĂZI. Să-i întrebăm de sănătate și să le spunem cât de tare îi iubim.

Vă urăm mari succese și inspirație în activitatea Dumneavoastră prodigioasă!