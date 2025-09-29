Mesajul lui Igor Grosu pentru Rusia: „Dacă o să-l înțeleagă, nu vă pot spune, dar au șanse, mai au o șansă”

„Decizia cetățeanului R. Moldova, exprimată prin vot liber, nesilit, este aceea că noi suntem stăpâni la noi acasă și noi singuri ne decidem soarta. Noi cam din 2019 tot le transmitem mesaje de astea (…), dar deocamdată nu sunt auzite”, este mesajul transmis de Igor Grosu, președintele PAS, către Rusia. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de prese, luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În cadrul conferinței de presă, Igor Grosu a fost întrebat de jurnaliști dacă are un mesaj pentru Rusia, acesta a declarat că „rezultatul alegerilor este și mesajul”.

„Rezultatul e mesajul, ce poate fi mai clar? E cel mai important mesaj. Eu pot doar să reproduc ceea ce a spus cetățeanul R. Moldova. Decizia cetățeanului R. Moldova exprimată prin vot liber, nesilit, este aceea că noi suntem stăpâni la noi acasă și noi singuri ne decidem soarta. Dacă o să-l înțeleagă, aici nu vă pot spune, dar au șanse, mai au o șansă. Noi cam din 2019 tot le transmitem mesaje de astea – parlamentarele din 2019, anticipatele din 2021, prezidențialele din 2020, referendumul și prezidențialele din 2024, și iaca astăzi, acum, parlamentarele din 2025 – considerați-le toate mesaje pe care noi le transmitem, dar deocamdată nu sunt auzite. Ei, dar noi ne căutăm de treaba noastră”, a subliniat Grosu.

După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.