Un membru al unui grup infracțional specializat în contrabanda cu mașini de lux, inclusiv furate, și-a aflat sentința

Un bărbat care făcea parte dintr-un grup infracțional specializat în contrabanda cu mașini de lux din Uniunea Europeană și Marea Britanie a fost condamnat la trei ani închisoare cu suspendare. Totodată, el a fost obligat să întoarcă statului peste un milion de lei.

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce aduceau ilegal mașinile în Moldova, unele fiind chiar furate, grupul infracțional le dezasambla, iar piesele auto erau puse în vânzare.

Condamnatul cu vârsta de 33 de ani este din Cahul și era cel care aducea mașinile prin contrabandă în Moldova.

În timpul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut vinovăția. Dosarul penal a fost trimis în judecată în 2025.

„Judecătoria Chișinău l-a condamnat la trei ani închisoare cu suspendarea executării ei pentru un an, cu obligarea achitării în bugetul statului a sumei de 1 200 000 de lei, ca și contravaloare a mașinilor vizate în schema infracțională”, a subliniat PCCOCS.

Urmărirea penală continuă pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care se fac responsabili de schema infracțională.