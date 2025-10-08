MEC: Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport

Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Până în prezent au fost achiziționate 433 de dispozitive GPS pentru autobuzele școlare aflate în gestiunea direcțiilor raionale/municipale de învățământ, tineret și sport și a instituțiilor de învățământ. Cu dispozitive de acest fel vor fi dotate și mijloacele de transport care vor fi achiziționate pe viitor pentru transportarea elevilor, scrie sursa citată.

MEC precizează că responsabilii din parcurile auto din toate raioanele țării au participat marți, 7 octombrie, la o sesiune de instruire în cadrul căreia au învățat funcționalitățile platformei. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu PNUD Moldova.

„Această soluție modernă permite monitorizarea în timp real a autobuzelor școlare, controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de parcurs și optimizarea rutelor. Sistemul contribuie direct la sporirea siguranței elevilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor publice”, susține Ana Moraru, manageră de proiect PNUD Moldova.

Sursa citată scrie că autobuzele din toată țara asigură zilnic transportarea a circa 15 mii de elevi din localitățile rurale către școli și activități educative.

„Inițiativa face parte din efortul Ministerului Educației și Cercetării de a crește nivelul de siguranță al elevilor și de a moderniza infrastructura educațională. Dispozitivele GPS au fost instalate pe parcursul lunilor august-septembrie, iar instruirea persoanelor responsabile de transport ne va ajuta să utilizăm această resursă cât mai eficient”, susține Sergiu Coceaș, consultant principal la MEC.

Anterior, cu suportul proiectului „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, implementat de PNUD și UNICEF, cu suportul UE, au fost distribuite unor instituții de învățământ din țară 10 autobuze școlare. Valoarea totală a investiției depășește 635 de mii de euro, precizează MEC.