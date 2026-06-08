MEC s-a autosesizat și investighează apariția pe internet a unor presupuse subiecte de la examenul de clasa a IX-a la matematică

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu apariția pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la disciplina matematică, susținut de elevii clasei a IX-a, luni, 8 iunie, a anunțat instituția.

„Ministerul constată cu îngrijorare situația concretă în care un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Mai mult, constată că și unele instituții media au difuzat materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi, ceea ce amplifică efectul contraproductiv, diminuând concentrarea și focalizarea elevilor asupra pregătirii pentru probele următoare”, a scris MEC.

Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice.

MEC reamintește că, potrivit art. 44 alin. (7) din Codul educației, „Se interzice publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat, precum şi a soluțiilor la acestea, până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia, inclusiv până la publicarea lor pe site-ul web oficial al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Încălcarea prevederilor prezentului alineat se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.”

Astfel, Ministerul condamnă ferm aceste fapte și atrage atenția că orice încălcare va fi sancționată conform legislației în vigoare.

„Indiferent cât de fidelă ar fi reconstituirea subiectelor sau a soluțiilor, publicarea lor înainte de termen rămâne o încălcare gravă a Codului educației și o abatere de integritate. Accentuăm că asemenea practici sunt contraproductive în timpul sesiunii, pot debusola elevii și pot devia discuțiile într-o direcție greșită, diminuând concentrarea asupra pregătirii reale”, a mai adăugat instituția.

Ministerul mai asigură elevii, părinții și cadrele didactice că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea corectitudinii și credibilității examenelor naționale, și va reveni cu informații suplimentare după efectuarea investigațiilor.